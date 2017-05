Tres casos para recordar el 'usted no sabe quién soy yo'

Este sábado en Tunja habría ocurrido un nuevo caso de ‘usted no sabe quién soy yo’, cuando unos jóvenes que se transportaban en una camioneta chocaron un vehículo estacionado y emprendieron la huida hasta un prostíbulo en la salida a Paipa y luego amenazan a los policías que los retuvieron.

Este tipo de comportamiento del denominado ‘usted no sabe quién soy yo’, en el que un ciudadano agrede, irrespeta o desafía a un policía es castigado en el nuevo código de Policía que empezará a cobrar sanciones económicas desde el 30 de junio.



La multa que se contempla para estos infractores es de 657.000 pesos. Estos son algunos casos recordados de irrespeto a la Policía.

El joven que dijo ser familiar del expresidente César Gaviria

El joven Nicolás Gaviria fue quien protagonizó uno de los primeros escándalos con la frase ‘usted no sabe quién soy yo’.



En el hecho, ocurrido en marzo de 2015, Gaviria agrede, insulta y amenaza con “mandar al Chocó” a dos patrulleros de la Policía que atendían la situación en la zona rosa del norte de Bogotá.



En su disputa, el joven en supuesto estado de embriaguez les dice a los policías que “no saben con quién se metieron” y añadió: “Voy a llamar ya a Palomino a decirles que ustedes me están acosando y me acaban de pegar”.



La situación se habría iniciado luego de un incidente con unos taxistas por el costo de una carrera y en la discusión, el joven manifestó que era sobrino del expresidente César Gaviria, quien desmintió lo dicho por Nicolás.

La agresión a dos agentes de tránsito en Medellín

En junio de 2015, Melissa Bermúdez insultó y agredió a dos agentes de tránsito en la calle San Juan con Palacé, en Medellín, luego de que le pidieran a su padre una prueba de alcoholemia.

El hombre, Carlos Germán Bermúdez, al parecer había huido de una colisión con otro vehículo y conducía en estado de embriaguez.



“Usted no sabe con quién se está metiendo. Por qué me está filmando, eso es ilegal (…) Por qué me estás parando, qué es este atropello ‘home’. Yo soy abogada de la Gobernación y él también, que hijue (...) procedimiento van a hacer, lo que quieren es plata los hijue (...)”, alega Melissa Bermúdez.



Luego de discutir con los agentes, la joven le da un cabezazo a uno de ellos y repite: “Usted no sabe quién soy”.

Accidente de tránsito y huida en Tunja

El último caso de irrespeto a las autoridades ocurrió este sábado en Tunja. Unos jóvenes que manejaban una camioneta chocaron un carro estacionado cerca de la clínica de Cafesalud y emprendieron la huida.

Nuevo caso de usted no sabe quién soy yo en Tunja El hecho, en el que están involucrados varios jóvenes y al parecer algunas prostitutas, salpica a por lo menos una fiscal de Tunja.

Al ser alcanzados por las autoridades en un club nocturno, una joven identificada como Elizabeth Buitrago amenaza a los policías y a los dueños del carro que chocaron diciéndoles que su madre es fiscal.



Uno de los jóvenes involucrado en la situación arremetió contra la policía diciéndoles: “Yo pago más impuestos que los que usted se puede ganar en un año, mijo. Pobrecito, lo peor es que son pobres, es la verdad, nosotros les damos de comer a ellos”.



ELTIEMPO.COM