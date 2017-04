A la cárcel, presunto responsable de golpear a su pareja, en Ocaña

Al concluir este viernes la audiencia de imputación de cargos contra Juan Esteban Salazar, presunto responsable de golpear a su pareja sentimental en el rostro y cortar su cabello, un juez del municipio de Ocaña (Norte de Santander) determinó enviar al indiciado a la cárcel por el grave daño físico y psicológico ocasionado a la víctima.

Se trata de Kelly Johana Villamizar, una joven de 22 años que el pasado 23 de marzo fue remitida al Hospital Emiro Quintero Cañizares con un cuadro crónico de fracturas y hematomas en el rostro, luego de haber sido rescatada de la casa de su pareja sentimental por uniformados de la Policía Ocaña.

Aunque en el momento de la intervención de los policía no recaía una denuncia formal sobre el presunto agresor, que según la víctima era su novio Juan Esteban Salazar, integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) capturaron el jueves, en Bucaramanga, a este hombre de 31 años, quien fue sometido a una audiencia de imputación de cargos por los delitos de secuestro simple, acceso carnal violento, aborto sin consentimiento y tentativa de homicidio por agredir a esta joven de 22 años.



“Gracias a la información de la hermana, se despliega una actividad policial y el cuadrante llega al barrio San Augustín, donde ella (la víctima) manifestó no querer la intervención de la Policía. No obstante, por la situación en la que ella se encontraba solicitamos permiso al propietario para poder ingresar. La víctima sigue manifestando que ella era una paciente psiquiátrica y que ella se había ocasionado esas heridas. Pero en un momento, el policía se gana la confianza de la mujer y admite querer irse de ese lugar”, explicó el coronel Elkin Quinchía, comandante de la Policía de Ocaña.

Kelly Johana Villamizar, eres una razón para luchar. — María NH (@maria27nh) 6 de abril de 2017

Al revisar este video que en las últimas días se ha viralizado en redes sociales y ha despertado una ola de indignación y solidaridad por la joven agredida, la Fiscalía solicitó una medida de aseguramiento contra el presunto agresor quien se habría fugado del municipio, tratando de eludir responsabilidades penales.



“La tenía prácticamente a la fuerza, en la casa de él, no dejaba salir. Le quitó el teléfono y cortó comunicación con la familia. Casi todos los días la golpeaba, la mordía y hacía todo lo que quería con ella”, contó Leidy Villamizar, quien dio información a las autoridades para terminar con el calvario padecido por su hermana, quien convivió en la casa del indiciado durante los últimos cuatro meses



Ante este caso, la personera de Ocaña, Carolina Martínez, se mostró sorprendida por la magnitud de las laceraciones sufridas por Kelly Johana, al tiempo que pidió la formulación de políticas públicas con enfoque de género para que este caso, que alentó un rechazo generalizado en el país, no se vuelva a repetir.



