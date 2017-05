Nuevo caso de ‘usted no sabe quién soy yo’ tras accidente en Tunja

Las autoridades tratan de esclarecer el episodio en el que una camioneta chocó a un vehículo parqueado y seguidamente emprendió la huida hasta un prostíbulo a la salida hacia Paipa, pasadas las 8:00 de la noche de este sábado.



“El carro de mis familiares estaba parqueado en la bahía, frente a la Clínica de Cafesalud, habían llegado a acompañar a una abuelita que estaba en urgencias, cuando escuchamos los gritos y la algarabía en la calle y cuando salimos el carro nuestro estaba atravesado en la mitad de la calle, por lo que decidimos perseguir a la camioneta blanca”, narró uno de los afectados a Boyacá Sie7e Días.

El hombre asegura que cuando llegaron un club nocturno, al lado de una estación de servicio, en jurisdicción de Cómbita, a unas 40 cuadras de donde los jóvenes ocasionaron el choque, ya los había detenido la Policía y de la camioneta se estaban bajando unas mujeres que ingresaron al prostíbulo.

Testigos del operativo policial grabaron vídeos con sus celulares, que hicieron llegar al diario Boyacá Sie7e Días pidiendo justicia y “que no solo se les obligue a pagar los daños, sino que se les reprenda por lo que hicieron y que no por ser hijos de gente influyente vaya a pasar de agache”, dijo otro de los testigos.



Según el relato la joven mona, y quien responde al nombre de Elizabeth Buitrago, que se ve en uno de los videos, amenazó a los policías y a los familiares del dueño del carro diciéndoles que su mamá era fiscal. Al parecer, los mismos jóvenes el viernes ya habían tenido otro lío.

“Yo soy un man de bien, yo soy un man trabajador, yo les voy a responder por el carro que les rompieron, pero yo no venía manejando, si yo hubiera venido conduciendo melos trago y me importa… pero yo no venía manejando”, dice un joven, quien habría sido identificado como Rafael Robayo.



Seguidamente uno de los agentes, lo interrumpe para decirle a Robayo que “desde ayer (viernes) están que montan lora estos chinos, y no diga que no viejo porque yo estuve también en ese procedimiento, allá hirieron a un man en Joaquina…, son unas bellezas, que son hijos de fiscales y que van a hacer echar a los policías, ¿Dónde está la mona?, la hija de la fiscal que dijo que nos iba a hacer echar”.



En otro vídeo se observa a tres jóvenes al lado de la vía, y uno de ellos, quien parece ebrio, le grita a los policías: “Yo pago más impuestos que los que usted se puede ganar en un año mijo, pobrecito, lo peor es que son pobres, es la verdad, nosotros les damos de comer a ellos”.



Los dos vehículos fueron llevados para los patios, los jóvenes se comprometieron a responder por los daños y la Policía los tuvo que dejar libres porque el choque no dejó víctimas mortales.



