Nueva denuncia por supuesto acoso contra un oficial de la Policía

Una exoficial de la Policía, Natalia Andrea Ramírez Cifuentes, decidió denunciar al saliente comandante de la Policía del Quindío, coronel Ricardo Suárez Laguna, por el presunto acoso sexual del que habría sido víctima mientras se desempeñaba como asesora jurídica en el comando del departamento.



La mujer, abogada de 25 años y subintendente en la institución, contó que, por temor a las retaliaciones que el coronel Suárez podría tomar, solo el pasado 20 de febrero interpuso la denuncia. “Por tratarse de una denuncia de acoso sexual, pensaba mucho en mi familia, qué sería para ellos que su hija tuviera que retirarse de la Policía acosada por alguien, y además en mi esposo, que se retiró de la institución con el fin de que yo pudiera denunciar”, dijo la subteniente.

Esta es la segunda denuncia por presunto acoso que se conoce contra un oficial de la Policía en una semana. En este caso, la patrullera Ana Milena Cruz señaló al comandante de Policía del Huila, coronel Óscar Efraín Pinzón Moreno, por hacerle comentarios “fuera de tono, que le impedían realizar su labor profesional con tranquilidad”.



En el caso de la subteniente Ramírez de la Policía de Quindío, el supuesto acoso se inició con piropos que subieron de tono, sobre todo cuando su novio de la época, el teniente Jeison Ferney Moya, fue trasladado. “Me quedé callada porque era el señor comandante, pero luego llegaron las miradas morbosas, y que me dijera cosas como que ‘me encantan las mujeres de pan grande’, o que me dijera ‘mija, no se ponga triste porque su novio no está, yo también estoy solito; no es sino que me toque la puerta, que con un viagrazo yo puedo con usted’ ”, relató la exoficial, quien, además, temía que le negaran un permiso para visitar a su novio.



Y narró: “Luego me empezó a tocar la mano, a abrazar, a dar picos, y uno se empieza a sentir intimidada, como me sentía yo; el miedo que me generaba ese señor, eso no puede ser normal. Empecé a pedir ayuda, y nunca pasó absolutamente nada”.



Aunque la exoficial asegura que denunció los acosos en la institución e incluso tuvo un careo con el coronel Suárez, en el cual él la desmintió, no aguantó más la situación y pidió traslado, pero no se lo dieron, por lo que finalmente pidió el retiro. “Pedí mi retiro el año pasado, pero me tocó interponer una tutela y, posteriormente, un incidente de desacato para poder retirarme de la institución”, insiste.

El jueves, el saliente comandante de la Policía en Quindío, quien será reemplazado por el coronel Luis Hernando Benavides, según lo había anunciado la Policía Nacional, se pronunció: “Esta denuncia no solo mancilla una institución, también mi buen nombre y el nombre de mi familia”.



Y agregó: “Gracias a Dios tengo un matrimonio de 25 años, con tres hijos; este matrimonio está soportado por bases sólidas, tengo todo el respaldo y apoyo de mi esposa; las veces que ella venía al departamento a atender las labores sociales, le comenté la situación de la señora exoficial, porque me preocupaba mucho el comportamiento de ella, sobre todo en la parte psicológica”.



El coronel Suárez, además, señaló: “A ella misma le dije que fuera a psicología, porque nos daba miedo que pasara a mayores, y que a la vez nos metiera en un problema bien grande en el departamento”. Es más, según aseguró el oficial, la suboficial Ramírez sufrió “constantes agresiones de quien hoy en día es su esposo”.



Por lo pronto, y mientras avanzan las investigaciones, el coronel Ricardo Suárez Laguna entrará en un periodo de receso.



