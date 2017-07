Casas deterioradas en Cartagena que afectan el patrimonio 

El barrio Getsemaní cuenta con el mayor número de viviendas en mal estado del Centro Histórico de Cartagena. Se trata de viejas casonas que pareciera que no tienen dolientes.

Con el programa ‘Hagámoslo bien por el patrimonio’, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, IPCC, puso en cintura a 22 propietarios de casas y edificios en el Centro Histórico cuyas fachadas, balcones o estructuras están deterioradas y amenazan la integridad de los peatones y el buen nombre internacional del ‘Corralito de Piedra’.



“Hay dos inmuebles que se encuentran en un estado delicado, y por ello hemos decidido avanzar en una campaña visual para informar a la comunidad que estos bienes ponen en riesgo nuestra integridad y además como un llamado de atención público, pues todos debemos saber quiénes están a cargo del mantenimiento de esos inmuebles”, señaló Bertha Arnedo, directora del Ipcc.



De los 22 requerimientos, 19 propietarios acudieron al IPCC, presentaron un plan de mejoramiento, y recibieron asesoría.



“Una vez actualizado el inventario de la ciudad, se verificó ante la oficina de Instrumentos Públicos el estado actual de las propiedades y se requirió a sus dueños para que cumplieran el deber de conservación de sus bienes”, explica la funcionaria.

No obstante, cuatro siguen sin atender el llamado institucional.



Esta señalización que pondrá en evidencia a los inmuebles que están en la lista negativa del Patrimonio, será instalada en los próximos días.



Mejoras sí, pero con reglas



La otra cruzada del IPCC se dirige a los propietarios que quieren hacer mejoras en las fachadas sin respetar las normas arquitectónicas.



“Hoy, 60 proyectos de renovación se han aprobado, a los cuales, arquitectos y expertos del IPCC, le están haciendo seguimiento periódicamente, porque hay casos en los cuales una vez se aprueban mejoras, los propietarios hacen otras cosas”, agrega la directora, quien llama a la legalidad y a cumplir las normas al pie de la letra.



“Habitamos en un Centro Histórico que tiene muchos intereses y no solo residencial, como en otras épocas, hoy confluyen restaurantes, hoteles, comercio, oficinas.



Además, no todos los que vivimos en el centro somos cartageneros; hay gente que llegó del interior y hay extranjeros, lo que pone a la ciudad en un contexto muy amplio, y genera escenarios de tensión, con personas que desconocen las normas”, suma Arnedo.



Privilegios del centro histórico



Las autoridades de patrimonio buscan hacer del centro histórico esa burbuja que se ha detenido en el tiempo: colonial, histórica, que tiene un valor patrimonial que es reconocido internacionalmente.



“Muchas veces la gente no es consciente del valor agregado que le da a su establecimiento o vivienda el Centro Histórico de Cartagena: la gente busca que su fachada sea la del color más vivo, la del aviso más grande, pero resulta que el solo hecho de estar en el centro es un agregado, y por ello queremos que los habitantes tomen conciencia del beneficio de vivir en una ciudad donde todos respetamos las normas patrimoniales”, señala.



Lo que se busca es un equilibrio entre el desarrollo de la ciudad pero en el marco de las normas patrimoniales. “A veces nos encontramos con situaciones, ya comunes en Colombia, como aquella de 'Usted no sabe quién soy yo, ni cuánto me costó esta casa”, comenta Arnedo.



