Juez impuso casa por cárcel al alcalde de Barrancabermeja

La Fiscalía General de la Nación apeló la decisión tomada por el juez 46 penal de Bogotá, que determinó imponer la medida de casa por cárcel al alcalde de Barrancabermeja, Darío Echeverri Serrano, capturado el pasado 6 de febrero en el marco de una investigación penal que se abrió por haber obstruido el proceso de revocatoria que se adelantó el año pasado en su contra.

La esposa del mandatario, Mariluz Núñez Herrera, también detenida por los mismos hechos, fue dejada en libertad. Entre tanto, a otras tres personas más vinculadas al proceso, Christian Juliao Camacho, director del Instituto para el Fomento del Deporte; Diego Acosta, exsecretario del Interior del municipio y John Jairo Moros Renales, exconcejal de esa población, también se les impuso la medida de aseguramiento domiciliaria.

La Fiscalía les endilga la entrega de dádivas y ayudas, subsidios o auxilios para

evitar que los ciudadanos votaran la revocatoria de mandato del alcalde llevada a cabo el 2 de julio, según testimonios dados al ente acusador.



Según el ente acusador, información entregada por la Misión de Observación

​Electoral (MOE), establece que funcionarios de la Alcaldía y la esposa del

primer mandatario presuntamente entregaron mercados y otros regalos para

que la gente no saliera a votar durante la jornada electoral.



Por estos hechos la Fiscalía les imputó cargos por la comisión de los delitos de perturbación al certamen democrático, constreñimiento al sufragante, corrupción de sufragante y concierto para delinquir.

​

“Buscaron convencer a los ciudadanos de que no acudieran a las urnas, para

no alcanzar el umbral que exige la ley”, sostuvo el fiscal que lleva el caso al justificar la necesidad de la privación de la libertad.



Agregó que hubo campañas de desinformación, restricción del transporte

público el día de la votación y eventos en los que les fue retenida la cédula de

ciudadanía a los habitantes.



La decisión del juez de imponer la medida de casa por cárcel a Dario Echeverri se generó a pesar de los argumentos de la Fiscalía que considera que en su condición de alcalde de Barrancabermeja podría afectar la investigación penal que se le adelanta.



"La Fiscalía General apeló la determinación del juez al considerar que la medida

debe ser más severa como la privación de la libertad en centro carcelario por la

gravedad y cantidad de los delitos imputados", indicó la entidad en un comunicado.



