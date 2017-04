La casa donde ocurrió agresión contra niña de Armero está abandonada

Cerrada y con candados permanece la humilde vivienda donde pasó su último año la menor de Armero Guayabal (Tolima) que murió tras ser agredida sexualmente. En la casa, en la vereda La Joya, a unos 15 minutos de la zona urbana del municipio, solo se observan dos perros que laten hambrientos.



El fallecimiento de la niña, de 3 años, se presentó el sábado pasado, cuando recibía atención médica en el Hospital Federico Lleras, de Ibagué, a donde fue trasladada del Hospital del municipio tolimense.

Vecinos narraron que en la pequeña finca, con árboles de limón en sus alrededores, vivía Ángela Yohanna Guerra Urueña, la madrina de la niña y quien se comprometió a cuidarla luego de que su madre, Ruth Salazar, se la entregara, pues carecía de recursos económicos para alimentarla y educarla.

“La casa quedó sola desde el sábado cuando se supo la muerte de la niña, pues la inquilina no ha regresado”, dijeron habitantes de la zona. Y agregaron que la pequeña jugaba a diario en un patio amplio en tierra y rodeado de palos de mango.



“No sabemos quién pudo causarle la agresión sexual ni el maltrato al que la sometieron”, dijeron.



“Lo que hemos podido establecer es que la madrina, Ángela Yohanna Guerra Urueña, vivía en arriendo en esa pequeña parcela”, dijo el personero del municipio, Fabián Barrero, al tiempo que añadió que existe preocupación por la falta de información sobre la madre biológica de la niña.

Durante el entierro, la menor fue acompañada por los habitantes del municipio. La Alcaldía asumió los gastos. Foto: Abel Cárdenas / EL TIEMPO

“Doña Ruth Salazar estuvo en Armero el día del entierro, pero no pudo acompañar a su hija, ya que, por seguridad, permaneció en la Estación de Policía”, señaló el funcionario, quien también manifestó que los otros hijos de Ángela Guerra, la madrina, permanecen bajo protección debido a que ella hace parte de la investigación de Fiscalía y Policía.



Armero Guyabal no se ha recuperado del dolor por la muerte de la pequeña y el alcalde Carlos Escobar considera que los responsables deben ser capturados. “Hasta el momento no se han realizado capturas de los autores, pero la investigación avanza por buen camino”, aseveró.



En medio de las conjeturas que hacen los habitantes del municipio sorprendió una afirmación de José de Jesús Sánchez, exesposo de Guerra, quien le dijo a la emisora ‘Ondas de Ibagué’ que un hermano de la niña estaría implicado en la agresión sexual.



“La niña contaba que su hermano, de 20 años, le quitaba la ropa y la ponía a caminar desnuda en la casa”, dijo Sánchez. Y también denunció agresión sexual y física de parte del joven contra su madre.



