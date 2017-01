Los cartageneros no le creen al alcalde Duque ni al Concejo

Pese a que durante su primer año de Gobierno, el común denominador del alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque, ha sido visitar los barrios y hablar con la gente, un 70 por ciento de los cartageneros tienen una imagen desfavorable de él.

A su vez, un 69 por ciento de ciudadanos tiene una imagen desfavorable del Concejo Distrital.

Así lo revelaron los resultados de la última encuesta de percepción ciudadana 'Cartagena, Cómo Vamos 2016', que fue presentada ayer y donde los temas mejor calificados fueron educación y la participación en ofertas culturales y deportivas.

“He tomado decisiones poco populares, pero que se tienen que hacer para ordenar la ciudad, como combatir el mototaxismo”, responde Duque.

Seguridad preocupa

El 32 por ciento de los ciudadanos se sienten inseguros en su barrio (la cifra es la más alta en los últimos 11 años) y un 39 por ciento de las personas se sienten inseguras en Cartagena: el atraco callejero, las pandillas y la drogadicción son las mayores preocupaciones. El 49 por ciento de las personas víctimas de algún delito denuncian. El 52 por ciento piensa que es baja la probabilidad de que un delito sea sancionado.

Después de 11 años de realizado el estudio en la capital de Bolívar, por primera vez Transcaribe (en el tercer puesto) ocupa los primeros lugares de favorabilidad de las empresas entre los cartageneros.

Servicios Públicos

Con un 91 por ciento de satisfacción, el gas es el servicio público mejor calificado, aseo y recolección de basuras salieron bien libradas con 79 por ciento de satisfacción, el servicio de agua tiene satisfecho a un 77 por ciento de la ciudadanía.

Un 68 por ciento de la gente sien satisfacción con su barrio (la cifra más alta en los últimos cinco años).

Movilidad

Los buses públicos siguen siendo el mayor medio de transporte con un 35 por ciento; la moto ocupa el segundo lugar con un 25 por ciento, y Transcaribe es usado por un 13 por ciento de los ciudadanos. Sin embargo, un 90 por ciento de los encuestados se siente satisfecho movilizándose a pie o en bicicleta.

En espacio público, solo un 29 por ciento de personas siente satisfacción con los parques y zonas verdes de la ciudad, y un 37 por ciento siente satisfacción con el espacio público en general.

Transcaribe sube

El 64 por ciento de las personas ha usado alguna vez Transcaribe y el 62 % cree que este medio de transporte mejoró la movilidad de los habitantes.

El primero fue el clima general y entorno económico, en el cual un 55 por ciento de los encuestados dijo sentirse orgulloso de la ciudad, el porcentaje más bajo de los últimos 11 años; un 34 por ciento de personas piensan que las cosas van por buen camino, y un 62 por ciento de los encuestados se siente satisfecho de vivir en Cartagena. En este ítem, el 46 por ciento de los encuestados (1.009 personas, mayores de 18 años) participaron de la encuesta.

Mientras que la autopercepción de la pobreza en otras ciudades de la 'Red Cómo Vamos', arrojó los siguientes resultados: Medellín 21 por ciento, Pereira 21 por ciento, Manizales 15 por ciento, mientras el 30 por ciento de los cartageneros se considera pobre. No obstante, ante la pregunta: ¿en las últimas cuatro semanas, algún miembro del hogar tuvo que comer menos de tres comidas diarias porque no había suficientes alimentos? El 75 por ciento de los encuestados respondió que no.

Educación superior, bien

En el segundo ítem están los activos de las personas, donde el 42 por ciento de los ciudadanos manifestó sentirse muy satisfecho y el 41 por ciento, algo satisfechos con la calidad de la educación superior de la ciudad.

El 56 por ciento de los encuestados se mostró satisfecho con la prestación de los servicios de salud, y el 65 por ciento manifestó que en el 2016 su estado de salud fue bueno. La encuesta fue hecha en todos los estratos y en las tres localidades en que está dividida la ciudad, entre el 15 de octubre y el 19 de noviembre pasados.

Con un 61 por ciento, ir a la playa es la actividad recreativa y deportiva favorita de los cartageneros; 55 por ciento de los entrevistados siente satisfacción en la oferta cultural local.

John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas