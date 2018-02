Cartagena tendrá elecciones atípicas el 15 abril

El 15 de abril próximo se realizarán en Cartagena las elecciones atípicas para la elección de alcalde mayor.

Así lo dio a conocer la presidencia de la República que hizo público el viernes en horas de la noche el decreto número 295 del Ministerio del Interior que oficializa los comicios.



Estas elecciones atípicas, las segundas que vive la ciudad en menos de 8 años, tienen como objetivo llevar hasta el Palacio de la Aduana a un nuevo burgomaestre que reemplace a Manuel Vicente Duque Vásquez, pero quien presentó carta de renuncia el 30 de octubre del 2017 para responder ante la justicia por presuntos hechos de corrupción en la elección de la contralora distrital, Nubia Fontalvo.



Hoy, Duque está preso en la cárcel para funcionario públicos de Sabanalarga (Atlántico).

Los proyectos que necesitan liderazgo

La interinidad en Cartagena tiene en veremos varios proyectos urgentes para la ciudad en áreas en educación, salud, lucha contra la corrupción y la defensa de los recursos naturales. Éstos son algunos de los proyectos inmediatos.



El Centro Histórico de Cartagena podría quedar anegado en menos de dos décadas por cuenta del cambio climático. De hecho, cada vez que llueve hay inundaciones en las principales calles y plazas de la Ciudad Colonial.



Por ello el primer gran proyecto de infraestructura que tiene que poner a andar el próximo alcalde, cuanto antes, es la Protección Costera con el que se busca mitigar la erosión marina.



Esta es una obra que la misma presidencia de la República tiene entre ceja y ceja puesto que el Gobierno Nacional puso sobre la mesa 100 mil millones de pesos; mientras el Distrito aportará 60 mil millones.



Según el alcalde (e.), Sergio Londoño Zurek, los créditos con la banca ya fueron firmados y se esperan los permisos y licencias de la Dirección Marítima (Dimar), y La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).



“La licitación se abrió en enero y este proceso demorará dos meses. En marzo se hará la contratación y ya en abril se pondrá la primera piedra para los espolones del macro proyecto”, sostuvo Londoño Zurek.



La protección costera va desde el Túnel de Crespo hasta el espolón Iribarren, en El Laguito.



La obra es la respuesta al aumento del nivel del mar, y promete prevenir que el agua salada entre al continente. Para ello se adicionará una escollera o enrocado longitudinal. En total se construirán siete espolones.



El segundo gran proyecto en el que tiene que embarcarse La Ciudad Heroica no es de infraestructura, pero sí definirá el futuro urbanístico de la Ciudad.



Se trata del Plan de Ordenamiento Territorial- POT-, el cual no se actualiza desde el año 2001, y tiene que trazar ya nuevas normas claras para una ciudad que está creciendo de forma desordenada y donde los urbanizadores ilegales, están haciendo lo que les viene en gana tanto en estratos altos como en zonas humildes.



Ante el caos urbanístico en la ciudad, los más afectados son los cuerpos de agua y los escenarios naturales, como la Ciénaga de la Virgen, La Bahía de Cartagena y el Caño de Juan de Angola.



El otro proyecto en lista en el Plan Maestro de Drenajes que tiene la misión de recuperar más de 50 Caños y canales de la ciudad con el fin de mejorar la calidad de vida de las miles de familias que viven a orillas de estos cuerpos de agua, evitar inundaciones, salvar especies y posiblemente trazar uno nueva posibilidad de movilidad en la ciudad.



La primera fase de la intervención deberá intervenir 29 kilómetros de 26 canales pluviales. El proyecto total para la ciudad tiene un valor de 1,5 billones de pesos. Pero plata no hay.



JOHN MONTAÑO

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas