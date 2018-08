Cartagena ocupa el último lugar en progreso social del país

Los bajos índices de calidad de vida en Cartagena dan cuenta que la interinidad administrativa, por cuenta de los 10 alcaldes en los últimos 7 años, le está pasando la cuenta de cobro a la ciudad.

Así se concluye luego de conocer los resultados del estudio anual sobre calidad de vida que presenta El observatorio ciudadano ‘Cartagena Cómo Vamos’, el cual incluyó un capítulo especial sobre explotación sexual.



Para obtener parte de la información, que es de carácter público, la veeduría tuvo que recurrir a tutelas contra varias entidades públicas denuncio, María Claudia Peña, directora de 'Cartagena Cómo Vamos'.



“Desde febrero solicitamos la información, pero tuvimos que recurrir a tutelas para obtenerla de entidades como la Secretaría de Infraestructura, La oficina de gestión del riesgo, El DATT y la Corporación Autónoma Regional del canal del Dique, Cardique, que incluso nunca entrego la información”, aseguró María Claudia Peña.



En las conclusiones más sobresalientes del estudio que analiza la salud, educación, vivienda, movilidad, medio ambiente y seguridad, entre otros indicadores, está el hecho de que dentro del ranquin de progreso social, Cartagena ocupa el último lugar.



Dentro de la tasa nacional de fecundidad, con 2.28 niños por mujer, Cartagena ocupó el tercer puesto después de Quibdó y Barranquilla.



Las cartageneras que más hijos tienen están entre los 20 y 29 años.



Por cada 100 personas en edad de trabajar, en la ciudad hay 46 en edad de inactividad.



En educación, la tasa de matrículas bajo de 225 mil a 224 mil estudiantes en educación básica.



En educación media técnica la tasa de matrículas también bajó del 53 al 39 por ciento entre 2016 y 2017.



Ningún colegio público alcanzó la calificación A+ en las pruebas saber,



La cobertura en salud aumento del 2016 al 2017. Sin embargo, el 2017 dejo 13 muertes maternas en mujeres entre los 16 y 39 años de edad.



Históricamente la ciudad había presentado tasa altas en lo referente a la infección respiratoria aguda en niños, pero gracias a la apertura de salas especializadas IRA y a fuertes campañas de salud en la Ciénaga de la Virgen, la ciudad bajó de 20 a 13 por ciento en la mortalidad de menores por esta enfermedad.



En el 2017 hubo 462 nuevos casos de VIH Sida, y se presentaron 3.663 embarazos en niñas entre los 10 y 19 años. Uno de cada 5 embarazos en Cartagena es en adolescentes.



“Aumentó la atención a pacientes venezolanos en un 420 por ciento pacientes y fueron más 900 ciudadanos venezolanos los atendidos en Cartagena”, agregó la directora de ‘Cartagena Cómo Vamos’.



En el último año se presentaron 20 ataques a misiones médicas en la ciudad.



“Se desplomaron muchos de los indicadores de calidad de vida y hubo un retroceso en acceso a la información y en indicadores que ya había ganado la ciudad como la mortalidad materno infantil y se mantienen estáticos muchos indicadores negativos como el embarazo en adolescentes, y la baja calidad educativa en la ciudad”, agregó la directora del estudio.



En medio ambiente faltaron muchos indicadores debido a que Cardique y el Establecimiento Público Ambiental, EPA, no entregaron información o no lo hicieron a tiempo.



Por ejemplo, se conoció en la presentación del estudio que el mapa de la contaminación auditiva no se actualiza en los últimos 5 años.



En el último año los cartageneros produjeron más 38 mil toneladas de residuos sólidos al mes; es decir, 1.2 kilogramos diario por persona.

Cartagena es una ciudad que no recicla.



“En el primer puente festivo del años, entre el 6 al 8 de enero, se acumularon 25 toneladas de basuras en las playas”, recordó Peña.



La vivienda social no avanza



Se conoció que el 45.6 por ciento de población de la ciudad está en riesgo por desastres hidrológicos.



En Cartagena, en el año 2017, no se construyó ninguna vivienda gratuita.



En seguridad, aumentaron en 14 los homicidios entre el 2016 y el 2017. La riña callejera y las peleas de pandillas son los hechos violentos que más muertos dejan.



El domingo es el día más violento y entre las 6 pm y 1 am son las horas más violentas. El 2017 dejo 108 muertos por riña común.



Los delitos sexuales pasaron de 504 a 514, y el 69 por ciento los victimarios son familiares o conocidos. El lugar más recurrente donde ocurren las agresiones sexuales es la vivienda. La mayoría de víctimas son mujeres menores de 24 años.



La Policía identifica 20 pandillas en las diferentes localidades de la ciudad, son entre otros los resultados que arrojó el estudio.

JHON MONTAÑO

REDACTOR DE EL TIEMPO

CARTAGENA.