Cartagena se defiende de 1.634 demandas

Son tantos los procesos judiciales que enfrenta la administración distrital de Cartagena, que muchos de sus fallos afectan el erario local.

Así lo sostuvo el alcalde (e.) Sergio Londoño Zurek en la instalación del seminario ‘Derecho Público, una jurisdicción contenciosa administrativa para la paz’, que se realiza en la Universidad de Cartagena, como parte de la celebración del bicentenario del Consejo de Estado.



Allí, Londoño Zurek, manifestó que el Distrito se defiende de 1634 procesos judiciales, sin incluir las acciones de tutela.



De este total, 306 son acciones populares, 574 de acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, y 252 procesos de reparación directa.



De hecho, el mandatario distrital encargado enfrenta desde su llegada 44 desacatos y otros 48 desacatos por acciones populares. En total tiene 333 fallos judiciales por cumplir.



“Lo que solicitamos es que sean del criterio de racionabilidad y ponderación, de manera que su cumplimiento pueda hacerse teniendo en cuenta la situación administrativa y financiera del Distrito. Es por esta razón que en el bicentenario del Consejo de Estado pido a los jueces magistrados, consejeros de Estado que en el marco del estado de derecho trabajemos unidos por Cartagena, por mejorar la calidad de vida de cartageneros”, pidió Londoño Zurek, quien explicó que muchas decisiones no pueden ser cumplidas inmediatamente por problemas sociales, administrativos, financieros y de presupuesto.



“Como alcalde haremos todo lo posible para dar cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción por la protección de los derechos los ciudadanos”, sumó el mandatario.



Pide fallos favorables



En su intervención, Londoño Zurek pidió que la “divina providencia ilumine los fallos de los magistrados para que también caigan de este lado (a favor de la administración), y ayuden a sortear los procesos en contra de la alcaldía de Cartagena”.



Aseguró el funcionario que así como el gobernante debe escuchar a la ciudadanía, también los jueces lo deben hacer con las autoridades locales, porque a través de sus providencias se hacen valer derechos colectivos.



“Lo que debaten los jueces es si existe o no violación de los derechos colectivos, como el espacio público, moralidad, medio ambiente. El acceso de este mecanismo de parte de los ciudadanos es un mensaje a los gobernantes para que trabajemos más por la ciudadanía y el bien común. No podemos ser indiferente ante el clamor de la ciudadanía, y sus problemas deben ser tenidos en cuenta a la hora de establecer y ejecutar los planes de desarrollo”, dijo el joven alcalde quien prometió el fortalecimiento de la defensa judicial para afrontar estos procesos.



“Cuando una alcaldía es demandada de manera recurrente es porque no se hace lo que los ciudadanos quieren que se haga, pero con una mejor defensa judicial, si a la alcaldía le va a bien, le va bien a todos los cartageneros”, concluyó.