Cartagena prepara la defensa de su patrimonio ante la Unesco

A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, la alcaldía de Cartagena hará llegar un dosier a La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) con todas las medidas que viene ejecutando el Distrito para la protección del patrimonio de la ciudad.

Así lo dio a conocer el alcalde (e.) de la ciudad, Sergio Londoño Zurek, quien le salió al paso al ultimátum que la Unesco le dio a la ciudad para proteger la declaratoria de patrimonio de temas como el cuestionado proyecto Aquarela, un conjunto de 5 torres de para vivienda de Interés social, que se construyen en inmediaciones del castillo de San Felipe, una de las fortificaciones emblemáticas de Cartagena, y que contó con el visto bueno de la Curaduría Urbana Número 1.



“El conjunto de viviendas Acuarela, localizado al pie del Castillo de San Felipe de Barajas perturbaría y constituiría una afectación importante a la histórica relación visual del castillo y su entorno...”, señala en uno de sus apartes la carta de la Unesco firmada por Mechtild Rossler, Directora del Centro de Patrimonio Mundial de la Unesco.



La misiva es el resultado de la inspección que hizo un arquitecto argentino de la firma Icomos, enviado por la Unesco, a La Ciudad Heroica entre los días 12 y 15 de diciembre pasado para evaluar el estado del patrimonio.



“El centro de patrimonio mundial de Unesco desea reiterar su más alta preocupación con respecto a los potenciales impactos negativos presentes y futuros del complejo Acuarela Multifamiliar en los elementos que conforman el valor universal excepcional (VUE) del bien inscrito en la lista del patrimonio”, suma la carta que hace un recuento del valor histórico de la ciudad.



La obra hoy está cerrada como resultado de una acción popular elevada por Min. Cultura.



"La actual torre en construcción, que ha alcanzado ya los veinte pisos, es prueba objetiva y demostrable, del riesgo que el Conjunto Multifamiliar Acuarela representa para Cartagena en su condición de bien inscrito en la lista de Patrimonio Mundial”, señala la misiva dirigida a la Ministra de Cultura, Mariana Garcés.



Una mala gestión



El 28 de diciembre de 2015, el curador urbano número uno de Cartagena, Ronald Llamas, con el visto bueno de la secretaría de Planeación Distrital otorgó la primera licencia al proyecto Aquarela.



Ese mismo año, al área de Patrimonio del Ministerio de Cultura conoció del proyecto pero no advirtió que la altura de 32 pisos que proponía el proyecto afectaría el patrimonio de la ciudad.



“Cuando fuimos notificados el predio ya tenía licencia de construcción y estaba por fuera del área de influencia del Castillo de San Felipe y del Centro Histórico que es n competencia del Ministerio de Cultura”, sostuvo Álvaro Escobar, director de la división de Patrimonio del Ministerio de Cultura.



El problema urbanístico que enfrenta la ciudad radica en el Plan de Manejo y Protección del Centro Histórico que tiene 25 años de no ser actualizado y el Plan de Ordenamiento Territorial POT que no se actualiza desde el 2001, lo que ha favorecido las construcciones ilegales y obras que afectan el patrimonio.



“De acuerdo al POT el sector de Paseo Bolívar, donde se levanta la mole sólo se permiten edificios de máximo 6 pisos de altura sin embargo el curador urbano otorgó la licencia”, añadió Escobar. En manos de un juez está la suerte de las polémicas torres.





John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas