Cartagena espera decreto presidencial para nuevo alcalde interino

Como ha sido costumbre en los últimos siete años, Cartagena de nuevo está en interinidad administrativa, luego de que el Tribunal Administrativo de Bolívar suspendiera provisionalmente el Gobierno del recién electo alcalde de la ciudad, Antonio Quinto Guerra Varela.

Los magistrados del alto tribunal, Claudia Patricia Peñuela Arce y Roberto Mario Chavarro Colpas fundamentaron la suspención en un Otrosí a un contrato celebrado entre Guerra Varela y el estado colombiano un año antes de las elecciones atípicas del pasado 6 de mayo.



El Alto Tribunal confirmó así la causal de inhabilidad invocada por la Procuraduría General de la Nación.



La Providencia emitida por el tribunal bolivarense advierte que Quinto Guerra contrató con el estado en octubre 31 del 2017, durante el año anterior a la elección, que se llevó a cabo el 6 de mayo del 2018.



El contrato fue firmado con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para ejecutar precisamente en Cartagena de Indias, la ciudad en la cual ganó las elecciones.



“Esto es causal de Inhabilidad”, señala la providencia conocida por este diario.



El tercer magistrado de la sala, Arturo Matson Carballo, se declaró impedido para el proceso.



Para el tribunal es también causal de inhabilidad el otrosí firmado entre el ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y el suspendido alcalde cartagenero.



“La sala consideró que ese otrosí firmado en octubre del 2017, es en realidad un nuevo contrato. El Otrosí es apenas una apariencia, pero es claro que se trata de una nueva firma de contrato”, señala la Providencia del Tribunal Bolivarense.



Además, Quinto Guerra en el 2016 ya se había firmado un contrato previo, así que era la tercera vez que contrataba con el Estado para operar en Cartagena.



"Esta es una magnífica señal de que la justicia sí opera en Colombia y que las batallas éticas todavía se pueden ganar en los estrados judiciales”, señaló el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez.



El alto tribunal también resalta que debido a ese contrato Guerra Varela "tuvo una ventaja desproporcionada frente a los otros candidatos que se inscribieron a las elecciones atípicas puesto que con un año de antelación participó en gestión, desarrollo y programas que redundaban en beneficio de los habitantes de la región”, señala en otro de sus apartes el concepto de los magistrados.



Conservadores ternarán por la alcaldía de Cartagena



Contra Guerra Varela procede en este momento una medida cautelar y una suspensión provisional y aún no se ha proferido un fallo definitivo que está en manos ahora del Consejo de Estado, que tiene un plazo de 20 días para pronunciarse.



Los cartageneros esperan que el Gobierno Nacional por medio de un decreto nombre en las próximas horas a un alcalde encargado, mientras el partido conservador, que le dio el aval a Guerra Varela, envía una terna de candidatos al presidente Santos para que el primer mandatario elija a un alcalde encargado de esa colectividad.



“Estamos ante una medida cautelar, mientras tanto el Gobierno Nacional, a través de un decreto, nombrará un alcalde en encargo, y habrá que esperar una decisión definitiva”, dijo el Ministro del Interior, Rodrigo Rivera.



Pese a ser una suspensión por presunta inhabilidad, la justicia electoral reconoce la eficacia del voto, por ello se nombrará en el cargo a uno de los designados por la terna conservadora.



“Cuando un tribunal declara la suspensión provisional de un acto administrativo es muy grave porque estamos ante una violación ostensible a la ley. El tribunal no tuvo ninguna duda, y en menos de 70 horas confirmó que Guerra estaba inhabilitado, eso es muy disiente. Fue una irresponsabilidad de Guerra Varela y del partido Conservador haber insistido en alcanzar la alcaldía sabiendo de la inhabilidad tan grave y clara que cargaba a sus espaldas y sabiendo que iba a ser suspendido”, explica el abogado y excandidato a la alcaldía, David Múnera.



Con 71.756 votos, el polémico Antonio Quinto Guerra alcanzó la alcaldía de Cartagena el pasado 6 de mayo, en la jornada de mayor abstención en la historia reciente de la ciudad.



“Esto es muy grave porque somos una ciudad fallida. Estamos en el ojo de la corrupción y de los escándalos todas las semanas: el caso del exalcalde Manolo Duque, Cardique, esta semana, y ahora la inhabilidad de Quinto Guerra. Atrás de esto están las maquinarias políticas de la ciudad que a costa de lo que sea quieren alcanzar el poder”, agregó el abogado Múnera.



Quinto Guerra aún no se pronuncia, según su jefatura de prensa se esta asesorando con un grupo de abogados.





John Montaño

Redacción de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas