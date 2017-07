Cartagena en vilo por  salida de su alcalde

La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura confirmó la suspensión por tres meses al alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque que había sido impuesta por la Procuraduría General de la República.

"Hoy (ayer) 24 de julio, en segunda instancia, se revoca el fallo de tutela para en su lugar declarar la improcedencia de la acción de tutela, toda vez que los accionantes tienen otras vías, que son las vías contenciosas administrativas", dijo la magistrada Julia Emma Garzón, presidenta encargada de la Sala Disciplinaria

La Corte invalida así la tutela con la cual el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar había anulado una primera suspensión al mandatario ordenada la Procuraduría General de la Nación, que adelanta una investigación disciplinaria contra Duque por la tragedia del edificio Portal II de Blas del Lezo que dejó 21 muertos y 23 heridos.



La Alta Corte declara así improcedente la tutela que había presentado una ciudadana, a favor de Duque, bajo los argumentos de que los derechos del burgomaestre habían sido violados con la suspensión.



Duque solo estuvo por fuera de su cargo 20 días, en cumplimiento a la sanción.



Según la magistrada Garzón, Manuel Vicente Duque debió elevar sus denuncias ante el Consejo de Estado para cuestionar la suspensión que le impuso la Procuraduría y no acudir a una tutela.



"Existen unos mecanismos para que se decida por la jurisdicción competente, que es la contenciosa administrativa, para que no se acuda a la tutela que es un mecanismo subsidiario", sumó la magistrada.



Terna urgente



Ante la ratificación de la suspensión del alcalde Duque, el congresista Fernando Nicolás Araújo manifestó que es importante designar urgente una líder con valor cívico y capacidad gerencial para la ciudad.



“El movimiento ciudadano Primero La Gente debe enviar la terna pronto. Ya no hay excusa para dilatar la terna. Ojalá designen alguien cívico y gerencial, lo de Sergio Londoño funcionó bien, pero fue muy corto e incierto”, precisó Araujo.



Ciudad en vilo



En otro sentido se expresó el presidente de Asonal Judicial Fredy Machado quien cree que la ingobernabilidad afectará a la ciudad ante la falta de decisiones de fondo en las investigaciones que adelanta el Ministerio Publico.



“Las decisiones que tome la Procuraduría deben ser definitivas para que el ciudadano sepa que está ocurriendo, se están tomando decisiones que se revocan y en el fondo lo que necesita Cartagena es gobernabilidad, porque cada cuatro meses o cada cinco meses no podemos estar cambiando alcalde, es una ciudad sin rumbo y la justicia tiene que resolver este problema pero en forma pronta y cumplida como lo dice la Constitución”, pide Machado.