Cárcel de Cómbita será más grande

30 de noviembre 2016 , 09:25 a.m.

30 de noviembre 2016 , 09:25 a.m.

Mediante un documento Conpes, el Gobierno nacional le dio vía libre al proyecto para la ampliación de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita.



Las obras tendrán una inversión de 67 mil 472 millones de pesos aproximadamente, según el Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social).



“El lote disponible tiene una extensión de 20 mil 47 metros cuadrados, la cual será aprovechada en un 62 por ciento para la construcción de las diferentes áreas proyectadas”, precisa el documento del Gobierno.



Explica que con la ampliación de este Eron (Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional) se espera aumentar su capacidad en 576 cupos.



“Teniendo en cuenta que el hacinamiento del Eron en Cómbita asciende a 12 por ciento, con la construcción de este nuevo pabellón se espera reducirlo a cero”, dice el documento.



El pabellón de celdas está proyectado para que tenga 2.733 metros cuadrados; los comedores, 1.107 metros cuadrados, y el portal de acceso al sector, 679 metros cuadrados.



Se establece también que los talleres serán de 411 metros cuadrados; los talleres pesados, de 610 metros cuadrados, y las aulas y el área de formación (panadería), 620 metros cuadrados.



El total del área por construir es de 12 mil 523 metros cuadrados y el área disponible alcanza los 20 mil 47 metros cuadrados.



“El seguimiento a la ejecución física y presupuestal de las acciones propuestas para el cumplimiento del objetivo del documento Conpes se realizará a través del Plan de Acción y Seguimiento (PAS)”, afirmaron en el Gobierno.

Los recursos financieros que garantizarán la puesta en marcha del proyecto de inversión, denominado ‘Construcción y ampliación de infraestructura para la generación de cupos en los Erones’, están incluidos en el Marco de Gasto de Mediano Plazo 2017 - 2020.



Estos recursos, del Presupuesto General de la Nación, serán aprobados mediante la figura de vigencias futuras ordinarias de conformidad con la Ley 819 del 2003.



La primera fase se realizará en el año en curso, esto con el fin de realizar la contratación de las obras de la cárcel de Cómbita.

Diputados critican iniciativa

Según el Conpes, el hacinamiento del Eron en Cómbita asciende a 12% y que con la construcción del nuevo pabellón se espera reducirlo a cero. Foto:

El diputado David Castillo Cárdenas, de Cambio Radical, afirmó que en Boyacá no se necesita inversión en la ampliación de esta cárcel, sino en vías, educación, salud y para satisfacer las necesidades básicas insatisfechas de los municipios del departamento.



“Con esta inversión se va a incrementar el número de presos en Boyacá y se va a afectar la seguridad del departamento, como lo hemos visto con la construcción de la cárcel de máxima seguridad”, indicó.



Agregó que la clase política debería unirse en contra de este proyecto y para buscar otras inversiones en Boyacá, pero que eso no se dará si el Gobernador no decide dejar su orgullo y sectarismo para convocar a todas las clases políticas.



El diputado Jaime Raúl Salamanca, de la Alianza Verde, dijo que desde que se conoció este proyecto ha rechazado esta ampliación.



“A la tierra de Nairo Quintana deben llegar inversiones de apoyo al deporte, a la infraestructura y al campesinado”, manifestó.



Señaló que entiende la situación humanitaria que se vive en las cárceles de Boyacá y pidió que se evalúe el tema de los presos en Colombia y que se reubiquen cerca de sus familias.