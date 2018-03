Capturan a tres personas por pornografía infantil y extorsión 

La Policía Metropolitana de Santa Marta, a través de uniformados adscritos a la seccional de Antisecuestro y Extorsión Gaula, capturó a dos personas sindicadas de los delitos de pornografía infantil y extorsión en Bogotá y Santa Marta.



Los capturados fueron identificados como Miguel Ángel Freyte Fernández y Yudis Beatriz Jaraba Cantillo, quienes a través de cuentas en la red social Instagram, (@Isabella95, @isabella92628), contactaban a jóvenes menores de 18 años, en su mayoría estudiantes universitarias, y les proponían trabajar como modelos en agencias de Santa Marta y Barranquilla.

El comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Gustavo Berdugo, dijo que estas dos personas tras ganarse la confianza de las jóvenes les pedían fotografías íntimas con el pretexto de ver si cumplían con las medidas adecuadas para trabajar en las agencias de modelaje y posteriormente las extorsionaban para no publicar estas fotos en las redes sociales.



Igualmente, a otras víctimas les ofrecían pagarle entre 300 y 500 mil pesos por enviar fotografías desnudas y una vez accedían a hacerlo eran contactadas por otra cuenta de Instragram (@isproxeneta), que les reenviaba las fotos y les exigía entre 100 y 200 mil pesos, que debían envíar por giros, a cambio de no divulgarlas en redes sociales, etiquetando a amigos y familiares.



En otro operativo, la Policía también capturó en flagrancia a Wendy Johana Medina Pérez, de 40 años, quien venía extorsionando a su vecina. La mujer había sustraído videos y fotos íntimas de un computador portátil que le había prestado la víctima y le exigía 120 mil pesos a cambio de no hacerlas públicas.



La captura se produjo en la calle 30 con carrera 13, en Santa Marta, cuando la mujer recibía el dinero producto de la extorsión.



SANTA MARTA