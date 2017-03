Capturan a jefe de banda que cometió atraco masivo en Taganga

La Policía Metropolitana de Santa Marta, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó en la madrugada de este martes a Harbey Segundo Hincapié Maestre, alias ‘Joyo’, líder de la banda delincuencial ‘Los Canarios’, que cometió el atraco masivo en el sector de Playa Rosita, jurisdicción del corregimiento de Taganga, en Santa Marta.



La captura se logró mediante un operativo de allanamiento a una vivienda del barrio El Carmen, en Ciénaga (Magdalena). Con esto, las autoridades desarticularon la banda delincuencial, integrada por siete personas, que despojaron de sus pertenencias a un grupo de ocho extranjeros y cuatro nacionales y presuntamente violaron a una estadounidense en la madrugada del pasado 17 de febrero en el mencionado lugar.

Alias ‘Joyo’ tenía una orden de captura emanada del Juzgado Quinto Penal Municipal por los delitos de hurto agravado calificado y secuestro simple. En el operativo de allanamiento también fue capturada Seleni Carbonó Blanquillo, quien se encontraba con él y es acusada del delito de porte y fabricación de armas de fuego. En el momento de la captura tenía en su poder un revólver marca Cassidy calibre 38 mm con tres cartuchos para el mismo.



El subcomandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Henry Fernández, dijo que están realizando las investigaciones con la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal para determinar quién sería el responsable de la presunta violación a la turista estadounidense.



“Creo que vamos por buen camino en el tema de establecer quién fue la persona que supuestamente accedió carnalmente y en forma violenta a una extranjera. Por lo pronto y para no entorpecer la investigación, dado que esa información tiene carácter reservado y ese tipo de delitos tiene un enfoque diferencial, no podemos dar más detalles. Lo que sí le podemos decir a la opinión pública y los medios es que hemos logrado en tiempo récord, en menos de un mes, desmantelar esa organización delincuencial”, expresó el director seccional de Fiscalía en el Magdalena, Vicente Guzmán.



El funcionario precisó que hasta la fecha no tienen ningún requerimiento de las autoridades de Estados Unidos, teniendo en cuenta que una de sus ciudadanas habría sido violada.



Por el atraco masivo en Playa Rosita ya habían sido capturados seis de los integrantes de la banda ‘Los Canarios’. Fernando Pacheco Pacheco, alias ‘Pulpito’, a quien se le halló en su poder tres hamacas y una mochila propiedad de uno de los extranjeros víctima del hurto, y Jarol Maestre, alias ‘Chapu’, fueron enviados a la cárcel Rodrigo de Bastidas.



Igualmente, un juez de control de garantías les dictó medida de aseguramiento con detención domiciliaria a Wilson Andrés Maestre Manjarrés, David Manuel Díaz Ospina, Luis Alfredo Ardila y Wilson Andrade Manjarrés.



Santa Marta