Alerta amarilla en Cúcuta por capacidad desbordada de pacientes

Una resolución emitida en la madrugada de este viernes elevó la alerta amarilla en el Hospital Universitario Erasmo Meoz (Huem) de Cúcuta debido al colapso que presentan algunos frentes de este centro asistencial por la capacidad desbordada de pacientes.

La declaratoria de la alerta, que fue expedida por Juan Agustín Ramírez Montoya, gerente del Huem, insta a las autoridades de salud de Norte de Santander a elaborar un plan de emergencias que esté articulado con la red privada de servicios médicos, para atender cualquier emergencia que este complejo de salud de tercer nivel no pueda recibir en sus áreas de urgencias, materno perinatal y pediatría, que reportan un hacinamiento de 200 por ciento.



Según las directivas de este centro asistencial, una de las razones de esta sobrecarga de usuarios obedece al número elevado de pacientes venezolanos que son atendidos allí y que por no pertenecer a algún régimen del sistema de salud colombiano no pagan los servicios prestados.



“Hay que articular este plan de emergencias con el Instituto Departamental de Salud (Ids) de Norte de Santander, la red privada de tercer nivel de atención en salud de la ciudad de Cúcuta, para atender cualquier eventualidad y permitir la atención y el servicio oportuno, ágil, integral y coordinado a la población, acorde al nivel de complejidad”, reza el documento.



De acuerdo con las autoridades departamentales de salud, en los últimos seis meses de apertura gradual de la frontera con Venezuela, ocurrido en agosto de 2016, este complejo hospitalario ha acumulado una deuda cercana a los 3.056 millones con corte a marzo de este año. El aumento desmedido de esta cifra se debe, principalmente, a la atención de ciudadanos extranjeros, según la Gobernación.



CÚCUTA