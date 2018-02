Caos en vía Bogotá -Villavicencio tras cierre indefinido

Como un atropello a los intereses de los llaneros calificaron la gobernadora del Meta y el alcalde de Villavicencio la decisión del Ministerio de Transporte de cerrar, indefinidamente, la vía Bogotá – Villavicencio como medida de prevención ante el inminente colapso de la estructura del puente Chirajara, que aún permanece en pie.



"Esta clausura arbitraria e inesperada, impidió a las autoridades regionales generar un plan de contingencia que minimizara el impacto negativo de grandes proporciones que, sin duda, tendrá sobre media Colombia", dice un aparte del comunicado conjunto firmado por la gobernadora Marcela Amaya y el acalde Wilmar Barbosa.

El caos tras el cierre de la vía que se comenzó a vivir desde la noche del miércoles, se hizo más visible en la mañana de este jueves cuando el sector transportador y las comunidades intentaron reanudar su vida cotidiana.



Ariel Sabas, quien lleva cuarenta años en el sector de transporte de carga, quedó estancado en el sector de Fundadores, en la salida de Villavicencio a Bogotá, con dos toneladas de papaya, maracuyá y guayaba.

"Vengo desde Granada con estos productos perecederos, que no tienen más de dos días de tiempo para llegar a Corabastos en Bogotá. Si no llego a tiempo se perderá la mercancía", afirmó Sabas.



La carga que transporta está avaluada en 7 millones de pesos y por el viaje le iban a pagar 800 mil pesos, de los cuales destina una parte para liquidar las cuotas del crédito de su vehículo.



"En Villavicencio no se puede vender esa mercancía, no hay permiso y no pienso dar la vuelta por Guateque porque sale muy costoso tanto en combustible como el máquina y nadie me compensa ese gasto. Ese viaje por esa vía vale más de 2 millones de pesos y yo solo estoy cobrando 800.000 pesos", añadió el transportador.



El panorama en Guayabetal, un municipio de Cundinamarca ubicado a 10 minutos de Chirajara, es preocupante. Así lo dio a conocer Jairo Guavita, un líder de Guayabetal, que comparó el municipio con "un pueblo fantasma".



"La economía de Guayabetal depende de la vía y si no hay carros, no hay movilidad pues no hay no hay ventas y la depresión de la gente es grande", afirmó Guavita.



El líder también informó que los carros que viajan desde Bogotá solo llegan hasta el peaje de Naranjal, en donde se encuentra ubicado un puesto de control de la Policía de Tránsito y Transporte.

"Aunque es una medida arbitraria, si es verdad que está en riesgo la vida de los viajeros, es necesario el cierre", asegura Lucía Gómez, quien planeaba viajar hasta Bogotá y posteriormente seguir su recorrido hacia el Huila.



En el sector de Pipiral, en la vía de Villavicencio a Bogotá, se evidencia una larga cola de vehículos de transporte de hidrocarburos, a la espera conocer qué sucederá con el paso en la vía, porque, según ellos, no están dispuestos a dar la vuelta el Casanare y Boyacá.

"Los costos son muy grandes por esa vía, se multiplican y nos vamos de pérdidas. Tener un carro parado en la vía nos puede costar entre 1'500.000 y 1'800.000 pesos, si damos la vuelta nos puede costar más de 4 millones de pesos por el aumento de combustible y los tiempos", informó Édgar Herrera, quien tiene la misión de transportar crudo desde Rubiales, en Puerto Gaitán (Meta), hacia el interior del país. .



En la mañana de este jueves, la Gobernación del Meta adelanta una reunión con los gremios y diferentes sectores de la economía regional para evaluar a profundidad la situación y tomar medidas frente a la emergencia.





REDACCIÓN LLANO SIE7E DÍAS