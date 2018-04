Paro armado en el Catatumbo causa pérdidas de toneladas de cebolla

27 de abril 2018 , 08:55 a.m.

Este viernes se conoció un video en el cual campesinos del Catatumbo afirman haber perdido 600 toneladas de cebolla, a causa del paro armado que se vive en la región.

En el video, el presidente de la junta de acción comunal de la vereda El Torno, del municipio El Carmen, Norte de Santander, y un habitante, hacen un llamado al Gobierno para que vea las consecuencias del conflicto y para que se busque soluciones frente a este paro armando iniciado por los 'Pelusos', que están en pleno choque con el Eln en la región.



Afirman hacer este llamado en nombre de los habitantes de las diferentes veredas de El Carmen, como Culebritas, El Sul, Maracaibo, El Torno, Santo domingo, Alto de las Cruces, La Estrella, Tierra Sul, El Páramo, y San Francisco.

Los campesinos, además, dicen que no quieren desplazarse de sus comunidades por esta guerra que se vive desde el pasado 14 de marzo.



"La zona del Catatumbo no solo vive de cultivos ilícitos, también vive de la cebolla, tomate, fríjol, maíz y cebollín", así lo afirma una campesina.



Los enfrentamientos entre el Eln y los 'Pelusos' por el control del territorio y el negocio del narcotráfico completan más de 41 días. Por los choques y el paro armado 44.829 niños no han podido ir a los colegios, hay líderes y defensores amenazados, 6.000 personas han sido desplazadas y el comercio está bloqueado, generando pérdidas de toneladas de comida.



