Caficultores en zona de posconflicto del Meta son certificados en TIC

Hasta hace cuatro meses lo único que Blanca Lilia Escárraga y José Darío Camacho sabían de computadores, de internet y Whatsapp lo habían escuchado de sus hijos. Y habían visto los aparatos solo cuando iban a la Alcaldía de Mesetas o entraban al supermercado.



Los dos son campesinos, caficultores de las veredas La Florida y Las Mercedes de ese municipio del sur del Meta, que ahora, luego de un proceso de capacitación recibido en sus fincas, saben de tecnología, consultan el pronóstico del clima, el precio del café, cómo tecnificar la tierra y cómo abonar para mejorar sus procesos productivos.

"Ya tenemos cómo mejorar nuestros cultivos desde la tecnología, ya sabemos dónde investigar”, señala Camacho.





Tanto Blanca Lilia como José Darío son beneficiarios de un proyecto de tecnología y conectividad del que hacen parte 32 caficultores y 33 docentes de siete veredas de Mesetas, apartadas y afectadas por la guerra que ahora ven en el internet una herramienta para estar enlazados con el mundo desde sus propias fincas y de manera gratuita.





La idea se comenzó a gestar desde el 2015, cuando Carcafé, exportadores de café de Colombia a Europa, y la comercializadora italiana Lavazza, unieron esfuerzos para apoyar a los caficultores del Meta, particularmente de Mesetas, Lejanías y San Juan de Arama.



Para dar el paso contactaron a la organización Makaia, una entidad sin ánimo de lucro que desarrolla las capacidades de grupos poblacionales desde los pilares de la cooperación, la innovación y la tecnología.



“La Fundación Lavazza, el motor financiero de todo el proyecto, se enamoró del café del Meta y quiso que lleváramos las TIC a estos territorios para que los caficultores se conecten con el mundo y mejoren sus sistemas productivos, hemos identificado que hay un potencial enorme en la gente de Mesetas a través del café”, afirma Ana Isabel Restrepo, socióloga y directora de proyectos de Makaia.

Campesinos beneficiados con el proyecto de MinTic Foto: Miguel Herrera Arciniegas / EL TIEMPO

La iniciativa comenzó en las fincas Diamante, en la vereda Las Mercedes; El Trébol y Diamante 1 y 2, en la vereda Las Brumas, y El Danubio, en La Florida. Pero también en las escuelitas del centro educativo Río Cafre, en las veredas La Guajira y Las Brumas.



Geiner Carvajal, un ingeniero electrónico del Huila, que asumió el reto de ir finca por finca a dar la capacitación, recuerda como anécdotas las vivencias con los campesinos, que tan pronto aprendieron a manejar el correo electrónico le enviaron mensajes de agradecimiento por la paciencia que les tenía.



“Había unos más dispuestos que otros, pero todos terminaron poniéndole ganas. Algo tan sencillo como llevar las finanzas de la finca o la compra de productos, ahora lo pueden hacer desde una hoja de Exel”, dice Carvajal, mientras las mujeres participantes del proceso le piden una selfie.



Pero el internet a estas fincas y veredas de Mesetas no habría llegado sin la participación de la Agencia Nacional del Espectro (ANE), que vio en el proyecto la oportunidad para llevar a bajo costo una nueva tecnología a municipios que por el bajo número de habitantes no son del interés de los gigantes operadores de internet porque no son rentables frente a la gran inversión.

La idea es recortar la brecha digital

El internet gratuito llegó a las veredas de Mesetas a través de la tecnología TV White Spaces, un sistema que aprovecha las vías en blanco del espectro que no utiliza la televisión digital.



Es una herramienta innovadora y más económica que el internet satelital, que maneja la Agencia Nacional del Espectro (ANE), adscrita al Ministerio de las TIC.

Paola Herrera Hernández, subdirectora de Gestión y Planeación de la ANE, lo resume en pocas palabras: es un recurso que permite cualquier comunicación sin cable al servicio de la gente y vigilado por el Estado para que sea eficiente.



“Esta tecnología nos permite acortar la brecha digital para llegar a estos territorios, donde conectarse a internet no es prioridad porque su prioridad es el agua, la vivienda, energía, sus cultivos, pero estudios económicos nos han demostrado que cuando la comunidad tiene acceso a la tecnología, su calidad de vida y su componente social mejoran porque hay acceso a muchas cosas”, precisa.



La conectividad de los equipos, los puntos y de las antenas los hizo Anditel, que ha llevado soluciones integrales de comunicaciones a regiones de difícil acceso como el Chocó, el Guaviare y Meta, incluso a zonas veredales de las Farc.

Los profesores de la zona rural, también conectados

La profesora Marleny Orjuela, de la escuela de la vereda La Guajira, es tal vez la más beneficiada con el internet gratuito en su institución. Los estudiantes contaban con los equipos, pero el internet lo tenía que pagar la profesora de su propio bolsillo.



“La tecnología nos abrió los ojos para utilizar las herramientas que están en el sistema de los computadores pero que no sabíamos aplicar. El internet representa nuevas fronteras y más conocimientos para transmitirlos a los muchachos”, dice Orjuela.



En el proyecto participan 33 docentes de escuelas de Mesetas, articulados con las competencias TIC para que incorporen estas herramientas a su trabajo pedagógico. Los educadores pueden hacer trabajo en grupo a través de internet desde las escuelas de sus veredas sin necesidad de viajar.



