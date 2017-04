Quindío sacó la cara por el café del Eje Cafetero

Un lote de 539 kilos de café pergamino seco cultivado en la finca San Alberto de Buenavista, Quindío fue el que mejor se vendió en la subasta internacional que realizó ayer la Federación Nacional de Cafeteros en el Parque del Café. La libra se vendió a 31 dólares.

El café de la Hacienda San Alberto fue adquirido por Chen Zhenhua de la empresa Mings en Shahghái-China. Foto: Archivo particular

El café de la Hacienda San Alberto fue adquirido por Chen Zhenhua de la empresa Mings en Shahghái-China. “Es una variedad muy exótica que encontramos en Colombia, me parece muy interesante los sabores y la taza de este café, ya había comprado cafés colombianos pero es la primera vez que participo en una compra en directo”, explicó el comprador.



Además, el café San Alberto también logró el primer lugar en la categoría mejor café exótico y el segundo lugar en la categoría café suave del II Concurso Nacional de Calidad de Café 'Colombia, Tierra de Diversidad' que terminó anoche en el Parque. “Esta es una historia de más de 40 años y tres generaciones. Iniciaron mis padres, seguimos nosotros y ahora mis hijos son al cabeza de esta gran empresa”, dijo Eduardo Villota, uno de los productores de San Alberto.



Un café producido en el municipio de Páez, en el Cauca, resultó ganador de la categoría de atributos de acidez y balance. El primer lugar en la categoría de mejor cuerpo fue otorgado a un café del municipio de Junín, Cundinamarca. El café más suave fue el producido por Carlos Publio Quintero en Casanare.



Cada uno de estos ganadores se llevó un premio de 25 millones de pesos y el derecho a participar en la subasta en vivo que tuvo a compradores nacionales e internacionales.



En este concurso se seleccionaron 70 lotes finalistas, entre más de mil participantes, dos en la categoría grandes lotes y 68 en pequeños lotes.



De otro lado, Nicolás Rico fue elegido como el ganador del I Campeonato Nacional de Cafés Filtrados que se realizó en el Parque. “Tengo la gran responsabilidad de representar a Colombia y que podamos ser campeones, en el futuro o ahora, en Hungría”.



El ingeniero químico representará al país en el campeonato mundial que se realizará en junio en Budapest, Hungría. “Soy ingeniero, pero a mí lo que me hace feliz y lo que alimenta a mi familia, lo que me une a mis amigos es el café. No es fácil pero en el momento en que recibe los frutos es muy bonito”.

El primer Campeonato Nacional de Cafés Filtrados que se realizó en el Parque del Café en Montenegro, Quindío. Foto: Alexis Múnera

Rico logró un puntaje de 146.35 sobre 200 con un café de Palestina (Huila) producido por el caficultor Víctor Barrera en su finca El Tesoro. El campeón cuenta con más de 12 años de experiencia en el mundo del café y actualmente trabaja en Azahar Coffee. En el 2013 fue campeón nacional de barismo.



ARMENIA