Las curiosas campañas de algunos candidatos a la Cámara en Colombia

Mostrarse en ropa interior o recorrer las calles con un tubo de PVC amarrado al cuello son algunas de las particulares formas de hacer campaña que los candidatos al Congreso de la República tienen para llamar la atención de los electores.

Entre algunas de las campañas se destacan la de Cindy Núñez, candidata por el partido político Alianza Verde a la Cámara de Representantes por Santander, quien ha generado controversia y comentarios en la ciudadanía por una pieza publicitaria que circula en WhatsApp y a la que se le atribuye un fuerte contenido auditivo sexual.

La aspirante, de 30 años de edad, con el 101 en el tarjetón, señaló que se busca generar recordación valiéndose de este tipo de contenidos, todos ellos en el marco de la idea que se tiene de plantear una forma diferente de hacer política.



Núñez, trabajadora social egresada de la Universidad Industrial de Santander (UIS), añadió que su intención es llegar al oído de los santandereanos, específicamente al de las mujeres, para crear en ese género la identidad, el empoderamiento político y participativo que defienda un pasado que han tenido que sobrellevar, el cual pudo haber sido discriminatorio o violento.



“Hay que darles la oportunidad a las personas que estamos trabajando con temas creativos al camino de una política fresca y diversa, en la que entren la voz de las mujeres de barrio, de bus, de bicicleta. Queremos tener voz desde nuestra relación con el cuerpo y de la relación que la sociedad ha tenido con él, con nuestros orgasmos y los derechos sexuales reproductivos”, dijo la candidata, madre de dos hijos, quien se he movido desde el activismo en defensa de los derechos de las mujeres.

Al mismo tiempo, expresó que su campaña política abandera la idea de forjar ideales políticos y de género sin ningún acto de discriminación. Además, de invitar a las universidades públicas y privadas a que puedan ofrecer oportunidades de estudio a mujeres cabezas de hogar y solteras, para ingresar a esas instituciones.



“Lo ideal es que pudiéramos hablar de un tema tan acartonado y tradicionalista como es la política, al mismo tiempo que hablar de la relación que tienen las mujeres en la presión sexual con la misma opresión política”, detalló la aspirante a la Cámara.



El audio de la publicidad de Núñez no sólo se ha hecho viral por WhatsApp, sino que también desde su cuenta de Twitter (@CindyCamara101), se ha consolidado una comunidad con el hashtag #MásOrgasmosMenosCorrupción.

‘El patriota’ que recorre Antioquia

Por las calles de Medellín, el candidato a la Cámara por Antioquia, Jaime Arturo Restrepo Restrepo, hace campaña con un tubo de PVC colgado en el cuello, el mismo que también portan algunos integrantes de su equipo. Según él, la particular forma de buscar votos pretende recordarles a los colombianos que sufren del síndrome del olvido que ese tipo de hechos criminales no pueden volver a ocurrir. Asimismo, indicó que si resulta elegido como representante a la Cámara, trabajará para ponerle “el palo en la rueda a la Farc y anular los acuerdos de La Habana, porque Colombia no puede convertirse en una Venezuela”.

Jaime Arturo Restrepo Restrepo y su equipo de trabajo. Foto: Cortesía de Jaime Arturo Restrepo Restrepo.

El candidato, que se autodenomina ‘El patriota’ y pertenece al partido Opción Ciudadana, también dijo que las personas han sido muy receptivas cuando lo ven con el collar bomba simulado, porque les llama la atención. Sin embargo, aseguró que no lo usa para recordar el caso de Elvia Cortés, la mujer que hace 17 años falleció cuando unos hombres llegaron a su vivienda, en Simijaca (Cundinamarca), le pusieron un collar bomba y lo activaron horas después, debido a que ella no pudo pagar una cifra millonaria que le pedían.

Hay un caso clave, documentado en Venezuela, de un collar bomba que fue puesto por guerrilleros a un venezolano

TWITTER

Su fin es mostrar que la exguerrilla de Farc usaron ese tipo de instrumentos en el pasado. “Hay un caso clave, documentado en Venezuela, de un collar bomba que fue puesto por guerrilleros a un venezolano”, puntualizó el candidato, y añadió que lo utiliza como símbolo e hito del terrorismo en Colombia.

Una campaña ‘empeloto’

A Ramón Marín Cerón, candidato a la Cámara de Representantes en Bogotá por el partido Opción Ciudadana, ya lo han bajado de Transmilenio más de 10 veces durante los últimos seis meses.



La razón es su singular campaña, en la que posa en ropa interior haciendo referencia a la corrupción que sufre el país, que solo “nos está dejando empelotos”.

Es la indignación de los colombianos de ver cómo se están robando el país, después salen todos frescos y a buscar triunfos políticos. Es una burla contra Colombia

TWITTER

“Es la indignación de los colombianos de ver cómo se están robando el país, después salen todos frescos y a buscar triunfos políticos. Es una burla contra Colombia (…) Yo mismo diseñé la campaña con mi hermano, quería mostrar algo fuerte y contundente, no podemos seguir así, porque tenemos que hacer un llamado de atención”, cuenta Marín Cerón.



En un día, este hombre, de 55 años, se pasea por las calles de la fría capital del país en calzoncillos o con ropa harapienta para repartir, en promedio, 200 tarjetas en las que también habla de sus propuestas de seguridad e inversión.

Ramón Marín Cerón, candidato a la Cámara de Representantes en Bogotá por el partido Opción Ciudadana Foto: Cortesía Ramón Marín Cerón.

“Hay gente que me da monedas, una señora una vez me regaló una empanada; me ha pasado de todo, pero yo sigo hablando con la gente”, señala.



El candidato ha lanzado una campaña a través de sus redes sociales en las que invita a los colombianos a enviar un mensaje a los corruptos a través de un video en ropa interior.

Otras campañas

En el Valle se desató una polémica por la propuesta del candidato del Centro Democrático a la Cámara Cristian Garcés de armar a la población civil por los índices de inseguridad en la región. El candidato precisa que su idea es que se garantice la legítima defensa y un porte bajo control del Estado.



El candidato liberal al Senado Yobany Orozco se hizo viral por su propuesta de acabar la infidelidad y la vulneración a los derechos de los niños, permitiendo que tanto el hombre como la mujer puedan tener dos esposas o esposos.



La propuesta, según Orozco, consiste en la cantidad de relaciones por fuera del matrimonio que se registran en Colombia, lo que lleva a embarazos no deseados y que estos niños no nazcan en el seno de una familia.



Además de esta propuesta, este hombre de 40 años oriundo de Timaná, Huila, asegura ser el candidato gallero del país, pues señala que el respaldo que le dio a la comunidad gallera le ha valido éxito en muchos municipios y asegura que de acabar con las peleas de gallos se le pondría fin al empleo de unas 4 millones de personas.

