Campaña para evitar quemados con pólvora en Quindío

Este año la concejal de Armenia por el partido Alianza Verde, Stefany Gómez le madrugó a la Navidad en busca de evitar el uso de pólvora. Con su campaña ‘Hazlo por ti, hazlo por ellos, vive la Navidad libre de pólvora’, ha llegado a barrios y diferentes sectores de la ciudad con el propósito de concienciar a los padres para que no permitan, ni incentiven la utilización de estos artefactos.

“Es una campaña por el bienestar de los niños que son los más afectados, el 50 por ciento de los reportados como quemados con pólvora son menores de edad, nos hemos querido enfocar en los niños y en los animales, quienes tenemos animales de compañía podemos evidenciar que algunos son muy nerviosos con estos artefactos explosivos”, dijo Gómez.



Y agregó que este año las administraciones municipal y departamental han lanzado campañas enfocadas en evitar el uso de la pólvora “y también han dado ejemplo no usando juegos pirotécnicos, que consideramos que promueven la utilización de la pólvora pese a que sean manipulados por un experto”.



La secretaria de Gobierno de Armenia, Gloria García, señaló que hasta la fecha no se ha registrado ninguna persona quemada con pólvora en la ciudad, “solo va un lesionado en todo el departamento pero fue en otro municipio”.



La concejal lamentó el caso que hace unos días conmocionó a la ciudad y que se registró en el conjunto residencial Mirador del Quindío, al sur de Armenia.



Allí, un perro de raza pitbull se lanzó del piso 11 de una de las torres y cayó sobre una joven de 19 años, según los dueños de la mascota, por el temor al sonido de la pólvora. “Ahí caben dos llamados, primero a no usar la pólvora y segundo al dueño del animal que talvez no tomó unas precauciones necesarias”.



Sin embargo, Luisa Fernanda Salazar, dueña del Sultán, el perro que se lanzó de la ventada del edificio, contó que “entiendo que el susto fue grande para mi perro, porque él hizo muchos daños, tiró el extractor de humo de la cocina, tiró platos y otras cosas, sus nervios tuvieron que ser tantos por esos sonidos que lo incitaron a que él se lanzara por la ventana”.



