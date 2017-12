No corra en las vías, todavía hay ‘Momentos para celebrar’

Más vale llegar tarde que nunca. Así reza la frase popular que, en esta temporada de fiestas de fin de año, les cae como anillo al dedo a los viajeros por carretera.



Para Navidad, Año Nuevo y el puente de Reyes Magos se espera que los colombianos salgan masivamente de las ciudades en búsqueda de un sitio para descansar y pasar las fiestas en familia. Se estima que desde el puente del 8 de diciembre hasta el 7 de enero, se moverán más de 14 millones de vehículos por las carreteras del país.

Por eso, el Ministerio de Transporte les recomienda a los conductores tener precaución, armarse de paciencia y seguir las recomendaciones de las autoridades durante los desplazamientos que vayan a realizar.



Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a la fecha han muerto 5.833 personas en incidentes de tránsito en el país, es decir que, en promedio, 18 personas fallecen cada día en las calles y vías de Colombia.



Para evitar que el número de víctimas ascienda durante los tres puentes festivos que se vienen e iniciar el año de la mejor manera, el ministerio hace un llamado a los conductores y pasajeros para que cuiden sus vidas y tengan muy en cuenta la frase que dice: ‘Más vale llegar tarde que nunca’.



Esto lo hará por medio de la campaña ‘Momentos para celebrar’, que busca concienciar a los ciudadanos de la importancia de tener una cultura de seguridad vial, en especial a la hora de recorrer las nuevas y modernas vías con las que ya cuenta Colombia. No solo basta con tener una infraestructura que ofrece más y mejores servicios y mayor seguridad a los usuarios, sino que también es clave el comportamiento de los diferentes actores.



Por ejemplo, no es necesario adelantarse en la vía, y si lo hace, que no sea por la derecha. Tampoco se exceda en la velocidad ni mezcle gasolina con alcohol. Y aunque las cifras de la Agencia dicen que menos del 1 por ciento de las infracciones son a conductores ebrios, no está de más recordarlo.



Cabe recordar que la mayoría de los accidentes y muertes que se presentan en las vías son por imprudencia, bien sea del peatón, el motociclista o del conductor de vehículo. La recomendación, entonces, de un viaje seguro no solamente se aplica al momento en que se conduce por una carretera, sino también a las personas.



Desde el momento en el que se planean las vacaciones se debe pensar en todos los elementos que enmarcan el recorrido. Ir al mecánico, organizar el itinerario, asegurar que haya varios conductores en el vehículo y estar descansado antes de partir son algunos de los consejos que permitirán tener un viaje tranquilo y, lo más importante, llegar al destino.



Como se puede ver, son pequeñas acciones que no solo están protegiendo la vida del conductor, sino la de todos los acompañantes o pasajeros.



De acuerdo con el ministro de Transporte, Germán Cardona, la Agencia de Seguridad Vial viene realizando un trabajo importante desde su fundación, pero este no ha sido suficiente. En su opinión, “una sola muerte que suceda es una tragedia” no solo para la familia, sino para el país.



Si bien el Estado debe garantizar la seguridad de los ciudadanos, este es un trabajo que debe contar con la colaboración de todos los colombianos. Es por eso que, por medio de la campaña ‘Momentos para celebrar’, las autoridades de tránsito llaman la atención de todos.



“Queremos pedirles a todos los colombianos que, por favor, desde lo más íntimo de cada uno de nuestros hogares nos comprometamos a trabajar por la seguridad vial”, agregó el ministro.



Como se puede advertir en el mensaje de la cartera de Transporte, lo más importante es llegar sanos y salvos al lugar de destino, porque sin duda en esta temporada de fin de año aún hay muchos momentos para celebrar.

‘El primer promotor de la seguridad vial es quien va conduciendo’

Luego de desempeñarse durante año y medio como viceministro de Transporte, Alejandro Maya fue nombrado nuevo director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y desde ese cargo advierte, sin entrar en detalles, que llegó la hora de tomar decisiones, aunque algunas de ellas no sean populares, y plantea que se deben estimular servicios de transporte eficientes y efectivos para que los colombianos tengan alternativas de movilidad frente a las motocicletas.



Este economista empresarial y especialista en Negocios y Marketing de la Universidad Autónoma de Manizales y magíster en Administración de Negocios de la University of Phoenix habló con EL TIEMPO de los retos y apuestas que se tienen para mejorar la seguridad en las carreteras colombianas.



¿Cómo está Colombia en materia de seguridad vial?



Durante 2016, 7.158 personas perdieron la vida en siniestros en las carreteras. Eso debe llamar la atención de todos los colombianos, les debe generar una sensibilidad, ya que esta situación está dejando más muertos de los que se presentaron en el peor momento del conflicto armado.



Entonces, ¿qué se va a hacer para evitar más muertes?



Llegó la hora de tomar decisiones en materia de seguridad en carretera, que probablemente no serán las más populares, pero por su puesto serán las más responsables con la vida de los colombianos.



¿En qué van a trabajar y a focalizar los esfuerzos?



Con respecto a los muertos en incidentes de tránsito, que son 5.833, el 50 por ciento están directamente relacionados con las motocicletas. Estas cifras nos muestran dónde se están presentando las mayores dificultades de seguridad vial y cuál es el objeto poblacional en el que debe haber prioridad. Esto no es una responsabilidad única y exclusiva del Gobierno Nacional, es una responsabilidad de todos. Es de los medios de comunicación, pero también de la ciudadanía, de aquella persona que va a conducir un vehículo por las diferentes vías del país.



Más allá de las campañas y las recomendaciones técnicas, hay que trabajar en un documento que nos permita poder entregar a un próximo gobierno, independientemente de quién sea, cuál debería ser el plan maestro por la seguridad vial en el país.



Como usted lo dice, las motos son la principal causa de mortalidad, ¿qué se debe hacer entonces con estas?



Este es un vehículo que les ha servido a los colombianos para movilizarse de un lugar a otro, pero está representando bastantes riesgos. Tenemos que avanzar en poder establecer una política para estimular servicios de transporte público eficientes y efectivos que permitan que los colombianos tengan alternativas de movilidad frente a las motocicletas.



A propósito de la campaña que lanzaron, ¿cree usted que estas sí sirven para salvar vidas?



Claro que sí, porque generan conciencia ciudadana frente a la necesidad de tener un buen comportamiento en las carreteras. Sin embargo, la responsabilidad y la seguridad vial no son cosas de una campaña, ni de una agencia del Gobierno Nacional ni de un gobierno local o departamental. La seguridad vial debe ser en doble vía, donde se involucre a la ciudadanía y al Estado. En ese sentido, parte de la tarea es recordarles a todos los colombianos que el primer promotor de la seguridad vial es quien va conduciendo el vehículo.



Aunque se ha avanzado en materia de infraestructura, aún hay carreteras en mal estado, ¿qué hacer con esas vías?



Por su puesto que el Ministerio de Transporte viene desarrollando unas inversiones muy importantes en materia de infraestructura, para que se sigan mejorando las condiciones de las diferentes vías del país. Pero el 88 por ciento de las muertes a causa de incidentes de tránsito se debe a una irresponsabilidad en el comportamiento humano, nos referimos, básicamente, a exceso de velocidad, a embriaguez y a la violación de las normas de tránsito por parte de peatones. Ahí tenemos el grueso del asunto.



MATEO GARCÍA

Especial para EL TIEMPO

