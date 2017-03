Campaña contra el matoneo escolar en colegios de Santa Marta

El actor y youtuber Iván Maldonado, oriundo de Fundación (Magdalena), fue víctima de maltrato psicológico en su infancia por sus familiares por ser homosexual y a raíz de esa experiencia decidió crear la campaña ‘The Green Project’ (Proyecto Verde), que busca combatir el matoneo escolar o bullying.



Esta campaña nació hace seis meses en Bogotá, donde estudia artes escénicas y música en la Pontificia Universidad Javeriana, y decidió traerla a los colegios de Santa Marta, donde cuenta con el apoyo de la Policía Metropolitana, que la incluyó en su ruta estudiantil.

El pasado 17 de marzo estuvo en el Instituto Técnico Industrial, donde dictó una charla contra el matoneo escolar por la orientación sexual, estrato social o color de piel y talleres sobre cómo ser youtuber, actor y músico. La meta es visitar 20 colegios de la capital del Magdalena.



“Cuando llego a los colegios me dedico a tres cosas: levantar el ánimo, subir el autoestima y dar ejemplo de vida. Les enseño cómo salir de ahí (del matoneo), cómo afrontarlo y cómo descubrir si eres víctima o agresor porque las víctimas luego se convierten en agresores y eso viene de casa”, expresa.

'El maltrato viene de casa’

Maldonado, de 20 años, asegura que el maltrato comienza en los hogares, sobre todo en una sociedad tan machista y llena de tabúes como la colombiana. “Creemos que al decirle marica a una persona no le estamos haciendo daño y si lo hacemos porque el subconsciente eso lo almacena y con el tiempo se ve reflejado en la forma de ser, en la agresión, en los gustos e inclusive en el impacto social que esa persona genera a causa del dolor reprimido que tiene por el maltrato psicológico que se generó en casa”, dice.



En su caso, el dolor reprimido lo convirtió en arte y ese es el mensaje que quiere llevarles a los niños y jóvenes samarios. “Yo hablo de lo que viví, de lo que sentí y lo que me hizo sentir la sociedad porque es muy fuerte. Gracias a Dios ya mis debilidades las he vuelto mis fortalezas, obviamente mis defectos los he convertido en mis virtudes. Esa experiencia estoy tratando de llevársela a los jóvenes porque hay personas que desean (superar eso), pero necesitan un empujoncito”, expresa.



Maldonado se reunió con el alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, y lo hará con la gobernadora del Magdalena, Rosa Cotes, para involucrarlos en el proyecto porque “si trabajamos todos en equipo, la juventud samaria puede salir adelante porque hay mucho talento acá”.



PAOLA BENJUMEA BRITO

Redactora de EL TIEMPO

Santa Marta