Más de 50 proyectos, en Expovivienda 2018, en Pereira

04 de mayo 2018 , 07:00 a.m.

Veintitrés constructoras, que presentarán más de 50 proyectos de vivienda, estarán a partir de hoy y hasta el domingo próximo en Expovivienda 2018, que se realizará en el Centro de Convenciones de Pereira (Expofuturo).

La feria inmobiliaria llega este año a su edición número 20 y como es tradicional reunirá bajo un mismo techo a las empresas afiliadas en Risaralda a la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol).



El gerente de Camacol en esta sección del país, Yamil Chujfi, afirmó que al llegar a sus primeros 20 años, en Expovivienda “vamos a tener nuestra gran vitrina comercial, una de las dos más importantes que se hacen en la ciudad durante el año, con proyectos exclusivos de nuestros afiliados”.



La otra feria de vivienda que se hace en la capital de Risaralda es Construexpo, que reúne a afiliados a Camacol, a no afiliados y proveedores.



Chujfi recalcó que los proyectos de vivienda que habrá serán de lanzamiento y, por tratarse de una feria, tendrán precios especiales. Debido a que este es un año con mundial del fútbol, el eslogan de la feria es ‘Anótate un gol comprando vivienda nueva en Expovivienda 2018’.



Durante el evento, delegados del Ministerio de Vivienda informarán a los interesados acerca de los subsidios del Gobierno para la compra de vivienda.



El horario del evento es de 10 a.m. a 7:00 p.m. , la entrada general cuesta 2 mil pesos y los niños no pagan. Además, habrá transporte gratuito a Expofuturo desde la plaza cívica Ciudad Victoria, en Pereira, y el centro comercial El Progreso, en Dosquebradas.