Caldas se une al rechazo a centralización de rentas

Con el decreto 2265 que emitió el Gobierno Nacional el 31 de diciembre de 2017, donde se ordena que las rentas de los licores, las apuestas y los cigarrillos de cada departamento sean enviadas a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), la salud de Caldas estaría comprometiendo unos 15.000 millones de pesos.

Esa suma, aproximadamente, son las ganancias que le dejan al departamento las rentas de los licores y la lotería durante un año. Además, los gobiernos departamentales perderán autonomía para gestionar esos recursos, ya que se está dando una centralización.



De acuerdo con Luis Alexánder Pineda, secretario de Hacienda de Caldas, la situación genera preocupación y pone en riesgo el sector de la salud. El déficit de este año está entre los 18.000 y 20.000 millones de pesos, pero gracias al superávit de casi 13.000 millones de pesos en el régimen subsidiado y las regalías de los monopolios se podía mitigar el déficit en el Plan Obligatorio de Salud (POS).



Pero al girar los recursos a Adres, el déficit aumentará. Según el secretario, esto agravaría la situación de un sector que ya está en crisis.



“Nosotros estamos en una situación muy similar a la de Antioquia y vemos con gran preocupación, e inclusive lo veníamos trabajando de tiempo atrás con el Gobierno Nacional, y vemos cómo salió este decreto que para las arcas de todos los departamentos es nefasto, entonces coincido con el criterio que tiene el Gobernador de Antioquia Luis Pérez”.



Pérez envió una carta al presidente Juan Manuel Santos expresando su inconformismo con del decreto, que calificó de “mala leche”, inconstitucional, ilegal e inconveniente. En el caso antioqueño, su Gobernador habla de unos 247.000 millones de pesos que perdería.



Para Gerson Bermont Galvis, director general de la Dirección Territorial de Salud de Caldas “se están afectando las competencias y la autonomía de los departamentos, se están vulnerando completamente”.

Bermont explicó que los excedentes que dejaban las rentas se tienen estipuladas para subsidiar el aseguramiento en la salud de los caldenses, eran invertidos para el pago de beneficios, lo denominado no POS.



“Lo que antes transformábamos en excedentes, ahora se lo están llevando y lo centralizan a nivel nacional. Eso nos quitaría la segunda fuente de cofinanciación que teníamos para el pago de los servicios que están por fuera del plan de beneficios”, aseveró Bermont.



Además, el funcionario no se explica cómo se hizo la matriz de cofinanciación del régimen subsidiado, ya que Caldas quedó con un 58 por ciento, lo que significa que se debe aportar más recursos con las rentas que se tienen.



“Están castigando a los departamentos juiciosos, que venden, que recaudan y que luchan contra el contrabando”, comentó el director, y agregó que “lo que antes podíamos transformar para pagar otros servicios, sencillamente no lo están quitando”.



Por este motivo ambos funcionarios hacen un llamado al Gobierno Nacional para que se revise nuevamente el decreto y que se dejen transformar los recursos para así, internamente, minimizar los riesgos de déficit, pues “esto podría, en determinado momento, generar una crisis mayor en la salud, en lo que compete a los departamentos”, dijo Bermont.



Desde los departamentos han sido muy claros al expresar el desacuerdo con la medida, motivo por el cual los gobernadores estuvieron reunidos ayer en Bogotá para buscar una salida a la situación. Y es que se piensa que el Gobierno está garantizando los recursos suficientes para sus competencias, pero “nos están dejando a los departamentos sin recursos para asumir las nuestras”, sentenció Bermont.



Explican desde los departamentos que acompañaron el proceso para la elaboración del decreto y advirtieron las consecuencias negativas para las regiones, pues “con suficiente anticipación, los gobernadores hicimos claras observaciones a los ministros de Hacienda Y Salud, que jamás fueron tenidas en cuenta”, dice la carta de Luis Pérez, que también señala la unión entre los departamentos.



MANIZALES