Cajamarca, una nueva oportunidad tras haber dicho No a la minería

27 de marzo 2018 , 11:02 a.m.

Transcurrido un año de la consulta popular minera que se realizó en Cajamarca, Tolima, en la que la población se opuso de manera tajante a esa actividad en la zona con una votación del 97,92 por ciento en contra, algunos miembros del Comité Ambiental señalan que aún falta que el municipio erradique varios títulos mineros de la zona.

Robinson Mejía, miembro del Comité, asegura que la población no se arrepiente de haber votado el 26 de marzo del 2017 en contra de la minería, no obstante, en el 86 por ciento del municipio aún hay títulos mineros.



“Si en Cajamarca se volviera a hacer una consulta, ganaría de nuevo el No y hasta con más votos, pero es importante que el Ministerio de Ambiente erradique esos títulos mineros de la zona pronto para estar tranquilos”, dijo Robinson.

AngloGold Ashanti llegó a Cajamarca en el 2002, específicamente al proyecto denominado La Colosa, localizado en la vereda La Luisa, a unos 20 minutos de la zona urbana de Cajamarca, donde se estima hay unos 28 millones de onzas de oro diseminados en el cerro La Guala, una cadena montañosa cerca del alto de La Línea.



El domingo se llevó a cabo una celebración en el municipio para conmemorar el aniversario del triunfo de esta consulta popular. Los campesinos están satisfechos de haber sacado de su región a AngloGold, y sostienen que su situación económica es buena, pues según ellos, la producción agrícola ha incrementado.

Luis Carlos Hernández, ingeniero forestal, menciona que el proceso para lograr el No en la consulta fue largo. Después de visitar algunas de las minas más grandes de Suramérica, como la Mina de Yanacocha en Perú, y visualizar el impacto ambiental de cada uno de estos proyectos, un grupo de ambientalistas y profesionales logró convencer a la población de Cajamarca de cerrar totalmente sus puertas a la minería.



“El alcalde dice que hay desempleo, que la pobreza ha aumentado, pero eso no es cierto”, sostiene Luis Carlos. Además, afirma que en los últimos días han rondado especulaciones de que se llevará a cabo otra consulta minera en el municipio, pero según él esto no sucederá, pues los habitantes ya tomaron una decisión que debe ser respetada y debe ser “mensaje para otros municipios de Colombia”.

Al retirarse de la zona, la empresa aseguró que alrededor de 500 empleos se generaron durante su permanencia en la zona. Sin embargó, Mejía resaltó que gracias a la partida de la empresa, Cajamarca fortaleció su desarrollo agropecuario.

El Comité Ambiental destacó la alianza que Crepes & Waffles hizo con una sociedad de arracacheros para venderle la planta de manera directa a la cadena de restaurantes y así generar ingresos entre los campesinos de la población.



“Hoy Cajamarca no se arrepiente de haber dicho no a la minería, los que se arrepienten son los proveedores de AngloGold”, asevera Robinson.

El líder ambiental sostiene que la importancia de haber erradicado la actividad minera de la zona permitió que los campesinos impulsaran diferentes proyectos en los que esperan vincular a más empresas.



No obstante, el concejal Javier Botello, asegura que la salida de AngloGold dejó un receso económico enorme en el municipio, pues la empresa generaba más de 1.000 empleos directos y por la falta de dinero circulante, todos los días cierran negocios y las ventas son muy bajas en hoteles, tiendas y restaurantes.

Alberto Enrique Cruz Tello, presidente de la Asociación de Mineros del Tolima, asegura que la consulta se realizó sin tener en cuenta la presentación del informe de impacto ambiental en la zona, lo cual sesgó la decisión final sobre la minería.



“Hay proyectos agropecuarios que hoy funcionan en la zona gracias a los trabajos de responsabilidad social que AngloGold realizó en la zona, los que se opusieron a la minería no vieron que nos iban a afectar a los que estamos de acuerdo y la defendemos.

