Caimán atacó a un niño en cercanías del parque Tayrona

Un caimán atacó a un niño, entre los 5 y 8 años, mientras se bañaba en el río Piedras, en cercanías al Parque Tayrona, ubicado en el departamento del Magdalena, en un hecho que se presentó en la tarde de este miércoles y en el que no se pudo rescatar al menor.

De acuerdo con la información de Parques Nacionales Naturales de Colombia, los hechos se registraron cerca de las cuatro de la tarde cuando el niño fue atacado por un caimán que lo habría arrastrado y pese al esfuerzo de los familiares que intentaron socorrerlo, fue imposible rescatarlo.



En el momento del ataque, el niño - de quien no se ha confirmado la identidad- estaba en el río con otros dos menores de edad, señaló Parques Nacionales.



En horas de la noche de este miércoles, las autoridades y personas de la Comunidad de los Naranjos, zona donde ocurrió el lamentable hecho, adelantan las tareas de búsqueda del cuerpo niño; no obstante, no han logrado resultados favorables.



