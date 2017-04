Licencia de edificio que se desplomó en Cartagena sería falsa

El desplome del edificio Portal de Blas de Lezo II, en Cartagena, que dejaba este jueves cinco muertos y 19 heridos, era, según las autoridades de esta capital, una tragedia anunciada.



El proyecto, que prometía apartamentos multifamiliares, colapsó a las 11 de la mañana. “Se oyó primero las vigas aflojándose, después el estruendo de todo el derrumbe”, señaló Nelson Díaz, habitante del barrio Blas de Lezo, en el suroccidente de la capital de Bolívar.

Una vez ocurrió la tragedia, un centenar de vecinos acudieron al lugar para sacar los heridos, la mayoría obreros, pero tanta gente dificultó la labor de búsqueda que efectuaron las autoridades competentes.

Los heridos fueron trasladados a las clínicas Madre Bernarda, el Bosque y Blas de Lezo, que en la noche de este jueves permanecían bajo alerta amarilla.



Para remover la montaña de escombros que dejó el derrumbe se requirió el apoyo del cuerpo de bomberos, todos los grupos de rescate de la ciudad, y hasta de miembros de la Armada Nacional.



El caso desnudó la falta de control urbano de la ciudad, pues se conoció que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para la zona donde ocurrió el desastre solo permite edificaciones de máximo cuatro pisos, pero el edificio Portal de Blas de Lezo II ya iba por el séptimo.



“Este es un problema creciente en este sector, donde constructores están comprando casas para montar edificios como este que se desplomó”, dijo el edil cartagenero Julio César Carrillo.

En este sector popular de la capital de Bolívar, así como en los barrios Los Caracoles, Santa Mónica y El Socorro, entre muchas zonas donde antes predominaban viviendas de una y dos plantas, ahora hay edificios. La edificación se levantaba a tres cuadras de la avenida Kennedy, cerca del popular Club de Amigos, en una zona residencial del suroccidente de la ciudad.



“Nuestra solidaridad con las familias que perdieron a sus seres queridos. Vamos a hacer turnos de seis horas con cada una de las secretarías para responder a esta tragedia”, señaló el alcalde de la ciudad, Manuel Vicente Duque, desde la zona del desastre, donde en la noche del jueves buscaban a sobrevivientes.

“Aquí es claro que no estaban cumpliendo las normas, y lo que dicen los obreros sobrevivientes es que había afán en los constructores por terminar cuanto antes”, señaló el ingeniero Ernesto Poveda, asesor del Distrito y quien denunció que en la ciudad muchos constructores no están aplicando normas de sismorresistencia.



Entre los escombros sobresalía un aviso amarillo con los permisos de obra, pero Ronald Llamas, curador urbano número uno de Cartagena, aseguró que la construcción no aparece registrada, y que se trataría de una licencia de construcción falsa.



El secretario del Interior de la ciudad, Fernando Niño, informó que denunciará ante la Fiscalía a los constructores responsables de la obra, la cual iba a destinarse a albergar familias.



El mismo funcionario presentó varias fotos de lo que era la edificación en obra negra, en las cuales se ve de manera claro que el edificio ya amenazaba con colapsar.



“Por lo menos había 15 compañeros míos adentro, varios venezolanos”, señaló en el lugar de la tragedia Gabriel Ladeo, uno de los obreros del proyecto y quien estaba en la calle cuando colapsó la edificación.



Al finalizar la tarde del jueves, entre los escombros, los cuerpos de rescate sacaron con vida a dos pequeñas, de 7 y 10 años, hijas del vigilante de la obra, informó el Dadis. Las menores fueron remitidas a la Casa del Niño en Cartagena.

Así era el edificio antes de que se cayera. Foto: Yomaira Grandett/EL TIEMPO

Los cuerpos de socorro, con la utilización de maquinaria, hacen labores de remoción a la montaña de escombros.



JOHN MONTAÑO

Para EL TIEMPO

CARTAGENA