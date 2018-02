Con ‘cacerolazo’, Ibaguereños protestaron contra tarifas del predial

Miles de hombres y mujeres de todas las edades participaron en la tarde de este jueves, en el denominado ‘cacerolazo’ o marcha de protesta por las altas tarifas del impuesto predial de Ibagué.

La marcha de protesta salió del parque Andrés López de Galarza y recorrió la carrera Tercera para llegar al parque de Bolívar, donde funciona la sede de la Alcaldía, que estuvo cerrada.



“Abajo el predial”, repetían a grito entero los ciudadanos que coparon por completo al menos 5 cuadras de la carrera Tercera y agregaban que “las tarifas son un robo”.



El ‘cacerolazo’, promovido especialmente por algunos medios de comunicación radiales, fue considerado un éxito, debido al alto número de asistentes que coparon cinco cuadras de la carrera Tercera.



El avalúo catastral fue realizado el año pasado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), pero le han llovido críticas por posibles fallas técnicas y presuntas irregularidades, cometidas en este estudio que se ejecutó por medio de un convenio con la Alcaldía de Ibagué y que alcanzó un valor de 9.500 millones de pesos.



Sin embargo, el estudio estaría lleno de fallas técnicas e irregularidades, ya que las facturas del predial, que están llegando a los hogares desde mediados de enero, alcanzan cifras elevadas que tienen enfurecidos a miles de ciudadanos.

“Estamos enfurecidos, es un atraco pues las tarifas de negocios y viviendas subieron 50, 100 y hasta 200 por ciento”, afirmó el concejal de Ibagué, Carlos Portela, uno de los más fuertes críticos de este impuesto.



Martha Ramírez, habitante de un sector de estrato 2, llegó a la marcha con las cacerolas de su cocina.

“Mi casa pasó de 20 a 35 millones en el avalúo catastral y me toca pagar 345.000 pesos que no tengo, pues soy vendedora ambulante”, dijo la ciudadana y agregó: “mi casita no es un palacio”.



Gabriel Márquez, presidente del Comité de Gremios del Tolima, señaló que instaurarán una acción popular para exigirle a la Alcaldía que frene por vías legales el cobro.



“Los cobros son exagerados, muy elevados”, dijo el dirigente gremial.



En medio del escándalo también se han denunciado cuotas políticas en la nómina de 302 empadronadores, que hicieron los estudios en los barrios. De esta situación fue responsabilizado el director del Igac en Tolima, Mauricio Mora Bonilla.



Mora Bonilla se ha defendido señalando que el avalúo catastral se realizó de una manera técnica y agregó que en la ciudad no se hacía actualización de predios desde hacía 9 años.







