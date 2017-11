'Dejar de utilizar chivas es difícil por el arraigo cultural que hay'

El accidente de un bus escalera el pasado domingo 19 de noviembre, en Sabanalarga (Antioquia), que dejó 14 personas fallecidas y 38 heridos, volvió a abrir el debate sobre el uso de este tipo de vehículos en las carreteras colombianas.



Las chivas, como se conoce coloquialmente a los buses escalera, son muy populares en suelo nacional y se ven, sobre todo, en vías terciarias. El valor cultural que tienen es grandísimo, además de ser el único medio de transporte para mucha gente. Precisamente por eso es que dejar de utilizarlas es tan complejo.

“Somos conscientes del arraigo de esos carros en muchas partes del país y entendemos que es la única forma que muchas personas tienen de movilizarse, pero tenemos que ir, poco a poco, mirando cómo migrar a otro tipo de vehículos que cumplan con todas las normas de seguridad requeridas”, aseguró Ricardo Galindo, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv).



“Hay que llegar a un punto en el que los buses escaleras ya no estén permitidos en el país, independientemente de su valor”, agregó el funcionario.

Organismos de socorro de varios municipios vecinos apoyaron las labores de rescate luego del accidente en Sabalarga. Foto: Cortesía Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres

Para Galindo, lo que no hace seguras a las chivas es que son carros con muchos años, mezclan carga con personas y, “muchas veces, no tienen al día la revisión técnico-mecánica”.



“Las empresas que están utilizando buses escalera deben contar con un plan estratégico de seguridad vial y capacitar constantemente a sus conductores”, resaltó el director de la Ansv, al tiempo que dejó claro que hay que “trabajar en una regulación que dé un periodo de ajuste a este tipo de vehículos para ir migrando a otros más seguros”.



El control a las chivas deben hacerlo las secretarias de tránsito locales, que son las mismas -según la Agencia de Seguridad Vial- de dar las autorizaciones para su funcionamiento. Si tienen un alcance intermunicipal o nacional hay que presentar planes de seguridad a la Superintendencia de Puertos y Transportes, que también se encarga de dar una mano.

Pero eso no es todo, Galindo cree que hay que sensibilizar tanto a conductores como a usuarios, para que entiendan que hay riesgos con esos vehículos.



“Esto no se trata de buscar culpables, sino soluciones. Hay que hacer un llamado a todos para que asuman responsabilidad en los desplazamientos. Para mí, los accidentes de tránsito no existen, existen son hechos de tránsito, porque los accidentes no se pueden controlar y en los hechos viales todo puede ser evitable: pasa por el tema de cambio de actitud, por la responsabilidad con la que actuemos”, argumentó el dirigente.

Despidiendo a los fallecidos en Sabanalarga

En el coliseo principal de Sabanalarga se realizó, este miércoles, la eucaristía previa al sepelio colectivo de las víctimas que dejó el accidente del bus escalera.

Sepelio colectivo de las víctimas que dejó el accidente del bus escalera. Foto: Cortesía Secretaría de Gobierno Sabanalarga

Familiares y vecinos estuvieron en el lugar para darle el último adiós a 10 de las 14 personas que perdieron la vida en la tragedia. De acuerdo con Edison Alonso Úsuga, secretario general y de Gobierno, las otras cuatro personas fueron sepultadas en lugares diferentes a Sabanalarga.



Asimismo, el duelo que se decretó en el municipio luego del accidente finaliza este 22 de noviembre.



