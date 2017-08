La nueva tragedia del actor de 'El abrazo de la serpiente'

Antonio Bolívar, el indígena que se convirtió en el símbolo de la exitosa película ‘El abrazo de la serpiente’, debe ser trasladado con urgencia a Bogotá tras sufrir una caída en la selva amazónica, en Puerto Nariño.



Karamakate, como es recordado por su personaje en la producción dirigida por Ciro Guerra, sufrió un fuerte accidente que comprometió sus extremidades y aguarda, inmóvil en su casa, que su EPS le autorice el traslado.



El indígena, de la etnia ocaina y de 72 años, fue atendido de urgencias pero no cuenta con los recursos para costear un especialista, por lo que su familia y la Policía de este municipio iniciaron una colecta en la que esperan recaudar 800.000 pesos para ayudarle a cubrir los gastos médicos.

El indígena asistió el año pasado a la ceremonia de los premios Óscar, en Los Ángeles, Estados Unidos, donde la cinta estuvo nominada como mejor película extranjera, premio que ganó la película ‘El hijo de Saúl’.



Después de ser aclamado en diferentes países de Europa y América, y de ser portada de decenas de periódicos y revistas, Bolívar le manifestó a EL TIEMPO en agosto del año pasado que sentía que el país al que hizo vibrar con la posibilidad de ganar su primer premio de la Academia lo había abandonado.



“Tras la película vivo con esto que estoy haciendo con usted, con la fama, con las fotos; algunos me botan un billetico de 5.000, 10.000, 20.000 pesitos”, dijo.

Por su papel protagónico en la cinta, Bolívar suscribió un contrato por tres meses y 10 millones de pesos de los cuales, según contó, le fueron descontados 3 millones por salud y pensión (obligaciones que desconocía y que considera injustas).



“Por la televisión, todo el mundo se da cuenta de los premios, pero lo triste es que se me acercan niños pobres -que hormiguean en el Amazonas- y me dicen: ‘Don Antonio, regáleme para mi pan que no he comido’, y yo no tengo; la gente piensa que estoy lleno de plata”, contó Bolívar.



BOGOTÁ