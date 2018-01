Con acción popular frenar el POT de Armenia

Aunque los ojos de la ciudad están sobre la Avenida Centenario, y el debate sobre si se puede construir allí o no es el pan diario, al sur de Armenia se vive otro panorama por cuenta de las nuevas edificaciones que, según la comunidad, se han construido muy cerca a las quebradas lo que según esta, habría generado múltiples deslizamientos.



El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Armenia vigente entre 2009 y 2023 permite que las construcciones se puedan levantar a 15 metros de las quebradas, sin embargo desde hace meses y tras dos demandas al Plan, en la ciudad se ha creado una polémica pues el POT no tuvo en cuenta la norma nacional donde se determina que las obras deben estar ubicadas a 30 metros de quebradas y ríos.



Ahora se suma una acción popular radicada por Alexánder Santamaría, estudiante de derecho y quien desarrolla desde hace dos años una investigación sobre los daños ocasionados en la comuna dos, al sur de Armenia. Santamaría recogió más de 500 firmas de personas afectadas en 12 barrios entre ellos Bosques de Gibraltar, Gibraltar, Antonio Nariño, Manantiales, La Fachada, Jardín de la Fachada, entre otros.



“Estamos pidiendo que se realice un análisis profundo al POT porque creemos que hay errores de diseño desde 2009”, afirmó Santamaría.



“El agua de las quebradas busca la vía de menor resistencia, para tristeza y felicidad de nosotros estamos rodeados de 54 quebradas y estamos construyendo cerca del borde de ellas y debido a eso, solo en la comuna dos ya hemos podido ver la cantidad de deslizamientos en masa que se han presentado”, agregó el estudiante.



Apartamentos y casas nuevas estrato cuatro, viviendas gratis entregadas hace tan solo cuatro años y hasta apartamentos levantados en el proceso de la reconstrucción de Armenia tras el terremoto de 1999, pasan por la misma situación en esta zona de la ciudad.



Luz Mery Ríos, vicepresidenta del barrio Bosques de Gibraltar, uno de los sectores que surgieron después de la reconstrucción de la ciudad, contó que desde hace meses se presentan deslizamientos en los alrededores de las edificaciones. “En enero tuvimos una reunión donde se citaron al gobernador y al alcalde pero solo vinieron representantes, se les mostró fotos y videos de la forma cómo se encuentran estas quebradas (que rodean los edificios) que cada día se agrandan más perjudicando al barrio”.



Y denunció que “en cualquier momento nos quedamos incomunicados. Los constructores de estos bloques no dejaron ni 12 metros de distancia entre la quebrada y los edificios”.



Para Santamaría, la cercanía entre las quebradas y las nuevas construcciones ha producido averías en vías y viviendas. “Las construcciones nuevas no han respetado ni la distancia mínima que debe existir entre la corona o quiebre de la quebrada y donde se inicia a construir, aquí podemos ver construcciones a 1 metro con 50 de la corona”.



El habitante del barrio Jardín de La Fachada, Jairo Ceballos, expresó su preocupación porque el puente que comunicaba su barrio con otro sector colapsó hace más de un año y no ha sido reparado. “Las administraciones no nos han tenido en cuenta, además tenemos otro derrumbe frente de las manzanas 78, 79 y 80, no tenemos cintas ni nada, puede caerse allá un niño o un adulto”.