Un comité busca la revocatoria del gobernador de Quindío

Entre 25.000 y 35.000 firmas tendrá que reunir el comité ‘Dignidad para el Quindío’, inscrito desde hace varios días en la Registraduría para promover la revocatoria del gobernador del departamento Carlos Eduardo Osorio.

El líder de esta iniciativa es el vocero del movimiento Dignidad Agropecuaria en Quindío y excandidato por el partido Centro Democrático a la Asamblea departamental, Carlos Arturo López, quien decidió apartarse de la Administración pues, según contó, sus propuestas y aportes para beneficiar el agro no fueron tenidos en cuenta. “Después del análisis de las metas del plan de desarrollo, hay inconformismo de los campesinos del departamento y de la ciudadanía en general, no se han cumplido las promesas de campaña”.

Pese a que López no ocupó un cargo en la Gobernación, afirmó que hizo parte de la comisión de empalme entre la anterior y la actual administración y apoyó la campaña de Osorio, sin embargo argumentó que tras un año de mandato “no hay soluciones reales para el campo, no pueden decir que con 240 huertas se soluciona el problema del agro en el departamento”.

El líder cafetero y miembro de la junta directiva de Dignidad Agropecuaria en el país, dijo que esta no es una “pelea” con el gobernador pues él ya ha liderado los paros cafetero y agropecuario en el departamento y el cabildo abierto contra la minería en Córdoba (Quindío).

Además aclaró que no pertenece a ningún partido pues renunció hace meses a Centro Democrático y que tampoco ha recibido apoyo de los opositores del gobernador como la exmandataria, Sandra Paola Hurtado. “No la he buscado ni he ella me ha buscado”, afirmó López.

A través de un comunicado, Hurtado expresó que "soy ajena a cualquier tipo de participación en la revocatoria de mandato del actual gobernador (…). El actual gobierno departamental debería empezar a gobernar en vez de estar dedicado a escudarse y buscar responsables ‘fucsias’ (por el color que identifica a su grupo político) a todo lo que le pasa”.

Por su parte el mandatario Osorio señaló hace unos días que “(López) hace una oposición irracional porque desde cualquier punto de vista, parece que viviera en otro planeta, y si él es capaz de liderar un movimiento para que me revoquen el mandato, pues que lo haga, si el pueblo me puso ahí es el único que puede sacarme, pero tiene más corriente un inodoro de olla que lo que tiene este pobre muchacho como para decir que va a lograr una cosa de esas”.

Este domingo, decenas de personas se situaron en la plaza de Bolívar de Armenia con pancartas y letreros en apoyo a la labor del gobernador, quien señaló que se sintió “sorprendido” con este movimiento ciudadano.

El líder cafetero señaló que esta no fue una participación ciudadana sino “de contratistas de la Gobernación que quieren defender sus puestos de trabajo”.

