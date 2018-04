Buscan inversión para parque de recreación de Armenia

Luego de que la Sociedad de Mejoras Púbicas le devolvió al municipio de Armenia el predio y la administración del Parque de Recreación Popular, la Alcaldía busca un inversionista para darle una nueva cara al sitio.

El representante de la Sociedad de Mejoras, Luis Fernando Ramírez explicó que la entrega se hizo de manera voluntaria y se debió a que la sostenibilidad económica del sitio no era viable para su entidad. Para su funcionamiento se requerían de casi 20 millones de pesos al mes y los visitantes no superaban las mil personas cada mes.



“La entidad no resistía mas esta situación que venía soportando en los últimos años, una de las propuestas que hicimos era que se creara un subsidio que nos permitiera continuar con el parque pero no era posible en este momento por ley de garantías y no podíamos entrar en cesación de pagos totales por asumir la pérdida del parque”, dijo Ramírez.



El director del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros de la alcaldía de Armenia, Julián Ortega Sánchez informó que el parque ya tiene vigilancia privada mientras se define su futuro.



“Ahora lo que buscamos es nuevos inversionistas para darle nueva vida a este parque emblemático de la ciudad, es una noticia triste pero vamos a mirar de qué forma podemos salirle adelante a esto”.



El parque está ubicado vía a La Tebaida, tiene una extensión de 10 hectáreas y desde marzo de 1986 había sido dado en comodato por 50 años a la Sociedad de Mejoras.



