MMM17 busca disminuir casos de hipertensión arterial en el mundo

En vista del alto riesgo que representan para la salud humana enfermedades como la hipertensión arterial, la Organización Mundial de la Salud ha creado la iniciativa Medición Mundial de Presión Arterial (MMM17), un trabajo liderado por la Sociedad Internacional de Hipertensión (ISH) y la Liga Mundial de Hipertensión (WHL), con el que buscan reducir en un 25 por ciento la mortalidad prematura por enfermedades crónicas no transmisibles para el año 2025.

El propósito fundamental de esta campaña que se adelantará durante todo el mes de mayo es crear consciencia en la población sobre la importancia de conocer sus cifras de presión arterial y a su vez invitar a realizarse monitoreos periódicos.

En Colombia la iniciativa MMM17 es liderada por el médico Patricio López-Jaramillo, director de Investigaciones de la Clínica Foscal, en la ciudad de Bucaramanga y Coordinador Científico del Programa 20 x 20 de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión Arterial - la LASH.



Según el profesional, la prueba está dirigida a personas de 18 años en adelante que no se hayan medido la presión por lo menos en un año, o que se la hayan tomado, pero que desconozcan sus valores, para brindarles consejos de cuidado alimenticio y tratamiento.



“El mayor riesgo que conduce a enfermedades cerebrovasculares es la hipertensión arterial, y a pesar de existir aparatos automáticos y múltiples tratamientos para combatir la mortalidad cardiovascular, hay un altísimo porcentaje de la población que no conoce sus niveles o que nunca se ha tomado la presión”, explicó el médico.



El galeno expresó que hace 12 años se declaró el 17 de mayo como el día de la Hipertensión Arterial, sin embargo, aunque en esa fecha solían hacerse actividades para invitar a la población a realizarse la medición, los esfuerzos no dieron mayor fruto, por lo que se hizo necesario implementar la campaña MMM17.

“El objetivo final a nivel mundial es que 25 millones de personas que no saben o no se acuerden de su valor de presión arterial, se tomen la tensión a través de diferentes entidades en el mundo hasta llegar ese número”, indicó López.



En Colombia, la meta es alcanzar al uno por ciento de los adultos, es decir a unas 200.000 personas en todos los departamentos del país.



En Bucaramanga las mediciones se realizan en las instalaciones de las entidades vinculadas a esta campaña que son: la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), la Universidad de Santander (UDES), la Universidad Industrial de Santander (UIS), la Asociación Colombiana de Medicina Interna, la Sociedad Colombiana de Cardiología y la Clínica Foscal Internacional (Dirección de Investigación).

Otro de los propósitos con los que se desarrolla este trabajo, es el de utilizar los datos sobre la hipertensión no tratada para motivar a los gobiernos a mejorar las políticas locales de detección, al tiempo que busca reducir la carga global de enfermedades asociadas con la presión arterial elevada.





