Bucaramanga, a la espera de que se defina un nuevo pico y placa

Luego de varios intentos fallidos de la Alcaldía de Bucaramanga y la Dirección de Tránsito para lograr la implementación de una medida de restricción vehicular en la capital santandereana, con un control especial en la zona centro, que terminó envuelta en un pleito jurídico, se abrió un nuevo debate por cuenta de la propuesta del alcalde, Rodolfo Hernández, de plantear que el pico y placa retorne, aunque esta vez de una manera más drástica.

La idea consiste en la aplicación en toda la ciudad de un pico placa para tres dígitos, que también regiría el día sábado.



Según señaló el mandatario, el aumento de los niveles de contaminación y ruido, sumados al caos vehicular ocasionado por los más de 632.000 carros, entre ellos los que llegan desde diferentes municipios del Área Metropolitana a circular en las vías de Bucaramanga son señales que evidencian la necesidad de que la restricción entre en vigor nuevamente.



“Mi idea es que regrese y aplique para tres dígitos y que no haya ninguna exclusión. Vamos a preguntarle a la ciudadanía si hacemos eso o si seguimos contaminando con quién sabe cuántas partículas de carbono que los carros expulsan al aire”, explicó Hernández.



La iniciativa del pico y placa de tres dígitos despertó todo tipo de reacciones. Farid Jones, presidente de Fendipetroleo en Santanderes, aseguró que de acogerse esta nueva medida se afectarían los ingresos de las estaciones de gasolina, pues, según él, estas dejarían de vender combustible a cerca del 30 por ciento del parque automotor que circula en la ciudad, es decir, 400.000 galones al mes.

Añadió que la ciudad dejaría de recibir 270 millones de pesos mensuales por concepto del impuesto de sobretasa.



Para Jairo Puentes, experto en temas ambientales, aunque aplicar la norma nuevamente sí ayudaría a solucionar los problemas de contaminación de la ciudad, hay otros temas estructurales que el municipio no ha tenido en cuenta, como la falta de planes para recuperar las zonas verdes que se quitaron para la construcción de las obras viales en los últimos años.



“Nosotros no contamos con una red de monitoreo de la calidad del aire confiable, entonces uno no se explica cómo las autoridades ambientales, irresponsablemente, dicen que aquí respiramos un buen aire”, dijo Puentes.



Entre tanto, el futuro de la medida sigue en vilo, pues sobre ella pesa un fallo de nulidad proferido por un juez municipal que, en respuesta a una demanda interpuesta por los concejales Henry Gamboa y Pedro Nilson Amaya, hundió indefinidamente el pico y placa en Bucaramanga.



El principal argumento que fundamentó la decisión era que la economía de los comerciantes del centro de la ciudad (en donde funcionaba un control especial) se vio afectada desde su implementación.



Por otra parte, el fallo indicó que la disposición se caía porque el director de Tránsito, Miller Salas, no contaba con las facultades para expedir una ley de restricción vehicular.



Aunque la Dirección de Tránsito apeló, aún no se conoce la decisión final de cómo y cuándo retornará la norma de control vehicular. El Tribunal Administrativo de Santander será el encargado de pronunciarse sobre la acción de nulidad que interpusieron los concejales.



