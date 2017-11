Ráquetbol, la esperanza de medalla de oro para Bolivia

Bolivia tiene todas las esperanzas puestas en el ráquetbol, deporte de raquetas parecido al squash en el que son potencia, para alzarse con la medalla de oro que hasta ahora le ha sido esquiva en los XVIII Juegos Bolivarianos de Santa Marta.



Las competencias individuales y dobles empezaron el pasado lunes en el complejo de raquetas del Parque Deportivo Bolivariano, donde Bolivia participa con Conrrado Moscoso Ortiz, los hermanos Carlos y Roland Keller Vargas y Cristhian Mina Bazualdo, en el equipo masculino. Igualmente, con Jenny Daza Navia, Brenda Laime Jalil, Stefanny Barrios Reyes y Valeria Centellas, en el equipo femenino.

Moscoso, de 22 años, es la raqueta número uno de su país y el número 11 en el ranquin mundial profesional tras su participación en el Abierto de Estados Unidos (US Open), donde logró avanzar hasta cuartos de final y perdió contra el número uno del mundo el estadounidense Kane Waselenchuk.



“Estamos ilusionados con el oro y no vemos otra forma de poder hacerlo que con el ráquetbol, poder dar un gran espectáculo como hacemos siempre. Estamos esperanzados porque tenemos una gran familia y esa gran familia tiene que irse con el oro”, dijo Moscoso, quien aspira subir al podio en los Juegos Bolivarianos, donde compite por primera vez.



Jenny Daza, de 28 años, viene por cuarta vez a estas justas y también espera llevarse una medalla para su país. “En los anteriores bolivarianos hemos logrado sacar oro en dobles y en singles he sacado bronce y en esta oportunidad me tocará hacer lo mismo”, expresó.



El presidente de la Federación Bolivariana de Ráquetbol, Gonzalo Alcoreza, dijo que las posibilidades de ganar medalla de oro en este deporte están fundamentadas en el buen nivel de Bolivia en los campeonatos suramericanos y panamericanos.



“Teníamos esperanza de oro en tenis, lucha y esgrima y se nos fueron, entonces el Comité Olímpico y el Ministerio de Deportes tiene cifradas las esperanzas en ráquetbol para conseguir la medalla que estamos esperando”, expresó.



Los raquetbolistas bolivianos aseguran que sus rivales más fuertes son Colombia y Ecuador. Curiosamente contra el equipo anfitrión, tanto en masculino como femenino, se enfrentan a dos compatriotas: Mario Mercado y Adriana Riveros, quienes representan a Colombia.



“Todavía como que no lo asimilamos, yo tuve la oportunidad de enfrentarme a Mario hace poco tiempo, dos veces jugué contra él, una en Cochabamba y otra en Santa Cruz. Me ganó uno en Cochabamba y le gané otro en Santa Cruz, así que va a estar bastante duro”, dijo Carlos Keller, de 25 años, quien ganó oro en los pasados Juegos Bolivarianos en Trujillo, Perú, y viene a revalidar su triunfo.



Bolivia es penúltimo en la tabla con 20 medallas, ocho de plata y 12 de bronce. La premiación de ráquetbol será el próximo 25 de noviembre, día que culminan los Juegos Bolivarianos en Santa Marta.



PAOLA BENJUMEA BRITO

Redactora de EL TIEMPO

SANTA MARTA