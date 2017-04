Cocaleros retienen a 11 policías en vía a Tumaco

Los bloqueos de cocaleros que se oponen a la erradicación de cultivos se presentan desde hace dos semanas en la carretera al Mar en Nariño..

Once miembros de la Policía Nacional se encuentran retenidos desde la tarde del miércoles por varios hombres en zona rural del municipio de Tumaco, Nariño. La situación se registra en la vereda El Porvenir, del corregimiento de La Espriella, a una hora y media de la localidad de Tumaco.



Según la versión de la Defensoría Regional del Pueblo aún no se puede saber con certeza si son campesinos, indígenas o afros los que retuvieron a los uniformados.

“Nosotros con el personal de caza de derecho se ha mantenido el contacto con algunos líderes de la comunidad que han manifestado su preocupación”, indicó la Defensora Regional del Pueblo, Gilma Burbano.



“Se hablaba de 25, 27, 15 policías retenidos pero hoy en la mañana logré saber que son 11 los que permanecen en poder de un grupo de hombres”, declaró.



El organismo defensor de los derechos humanos está esperando que quienes tienen a los policías muestren su voluntad de entregar a los mismos en el menor tiempo posible.



“La Pastoral Social de la Diócesis de Pasto y las Naciones Unidas se aprestan a realizar un primer acercamiento con los hombres que mantienen retenidos a los uniformados”, dijo Burbano.



Los uniformados estaban prestando tareas de erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito en esa zona.



Varios de las personas que no permiten la salida de la zona de los policías permanecen encapuchadas.



El director de la Policía Antinarcóticos, general José Ángel Mendoza, aseguró que grupos de narcotraficantes están pagando en Tumaco 100.000 pesos a cada campesino para que participe en los bloqueos que intentan impedir la erradicación de cultivos ilegales en la zona.



Los bloqueos se vienen registrando desde el 27 de marzo en la región, donde se concentra el 18 por ciento de los cultivos de matas de coca en el país –16.960 hectáreas–, según el estudio Simci del 2015.



Los choques se han presentado en el punto de erradicación, entre Candelilla y Mataje. Esto es frontera con Ecuador; donde unas 1.000 personas intentan cercar a las compañías de erradicadores al sur del río Mira, jurisdicción de la Espriella (zona rural de Tumaco, Nariño).



Luego de las protestas de los cultivadores de coca de Tumaco, Nariño, por la erradicación de cultivos, se conoció que durante esta Semana Santa los manifestantes implementaron una especie de ‘pico y placa’, para controlar el paso de vehículos en la vía que de Pasto conduce a Tumaco.



El Ejército desbloqueó el paso el miércoles, pero los manifestantes retuvieron a uniformados de la Policía.