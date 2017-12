Fiscalía ocupó apartamentos de padre y tío de ex gobernador Lyons

En una acción judicial realizada desde las 6:00 de la mañana en el norte de Montería, el CTI de la Fiscalía ocupó dos apartamentos en los que aparentemente viven el padre y el tío del ex gobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus.

La diligencia incluyó el cerramiento de algunas avenidas adyacentes a los edificios Santorini y El Ébano donde se realizaron las ocupaciones. De acuerdo con las primeras informaciones los inmuebles eran de propiedad u ocupados por Alejandro Lyons De la Espriella y Francisco Lyons, padre y tío del ex mandatario, respectivamente.



Desde Bogotá, el fiscal general Luis Humberto Martínez, dijo que "estamos haciendo varias diligencias judiciales orientadas a establecer la existencia de activos que puedan ser provenientes de actos de corrupción en el departamento de Córdoba. Hemos hecho en la mañana de hoy varios allanamientos a familiares del ex gobernador Alejandro Lyons, y en el día de hoy hemos identificado dos predios adicionales que, presuntamente corresponderían al entorno familiar del ex gobernador Lyons ", dijo Martínez.



Dijo que además se ocuparon dos predios con 112 hectáreas que se suman a las 525 que ya fueron allanadas lo que representarían 637 hectáreas incautadas. Se trata de las fincas La Nobleza y El Guamal en zona rural de Sahagún y Pueblo Nuevo en Córdoba, los cuales son de propiedad de la firma GSI S.A.S., cuyo representante legal es Jairo Aldana Bula, quien reconoció ante la Fiscalía que el verdadero propietario es el padre de Alejandro Lyons.



"Ante estas evidencias, los fiscales de conocimiento inician los procesos para llevar a cabo la extinción de dominio de estos activos y por supuesto se está trabajando para iniciar la acusación por testaferrato y dichos conexos en relación con el señor Alejandro Lyons De la Espriella y de quienes hayan servido de testaferro para intentar legalizar activos de procedencia ilícita y que fueron adquiridos en época de la gobernación de Alejandro Lyons", manifestó el fiscal Martínez.

Una de las primeras acciones de la Fiscalía, luego de la ocupación de los bienes, es establecer el valor de cuyos predios los cuales estarían tasados en al menos 10 millones de pesos por hectárea; además del valor del metro cuadrado en los dos apartamentos ocupados este miércoles en el sector más exclusivo de Montería.



Ante las recientes ocupaciones hechas a propiedades de la familia Lyons, las autoridades darán una nueva revisión al principio de oportunidad que le otorgaron a Alejandro Lyons, tras declararse culpable en el desfalco a la gobernación de Córdoba y manifestar su interés de colaborar con desenmascarar el entramado de corrupción que incluye a otros políticos de la región.



"Se está compulsando copia de la información que se ha obtenido con destino al fiscal de conocimiento que promovió el principio de oportunidad y que es el competente en el caso del señor Lyons, para establecer si hay que revalorar el principio de manera inmediata", agregó.



El fiscal dijo que al momento de entrar en la negociación para lograr beneficios judiciales, Alejandro Lyons había declarado bienes por valor de 4 mil millones de pesos. Sin embargo, aclaró que la Fiscalía se reservó el derecho de adelantar investigaciones que permitieran establecer si existían otros bienes que no fueron declarados y que fueron producto de sus actos de corrupción, ante lo cual se adelantan las diligencias correspondientes.





