El Igac ratificó que Belén de Bajirá es del Chocó

En la audiencia final llevada a cabo en Bogotá, sede del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el pasado jueves, la entidad reiteró que tanto Belén de Bajirá como los territorios Blanquieth, Macondo y Nuevo Oriente pertenecen al departamento del Chocó.



Al terminar el evento, delegados de la gobernación de Antioquia, de Chocó y del Igac, firmaron el acta en la que quedó establecida la delimitación de este territorio.

Los representantes del Chocó prefirieron no pronunciarse sobre el tema indicando que la ratificación hecha en la audiencia es un trámite normal después del proceso de amojonamiento que se hizo en abril.



Por otro lado, un día antes, y tras haberle enviado una carta al Presidente Santos, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, volvió a criticar al Igac por la decisión tomada.



“No entiendo de cuanto a acá el señor del Igac está lleno de odios contra Antioquia. El presidente Santos ha dicho dos veces que debe ser el Concejo de Estado el que dirima este conflicto limítrofe”, dijo el mandatario.



Agregó, que también está el criterio del presidente entrante, Iván Duque, quien concordó en que se debe esperar a que el Consejo de Estado tome una decisión, la cual, aseguró Pérez, acatarán sea cual sea.

Hay tantas evidencias y el IGAC insiste en poner unos mojones que no existen FACEBOOK

TWITTER

De igual forma, aseguró que al ser Turbo es un Distrito Especial, los conflictos limítrofes no los puede definir el Igac sino una Ley de la República.



“Hay tantas evidencias y el Igac insiste en poner unos mojones que no existen y que fueron tumbados por los mismos alcaldes municipales porque se instalaron sin permiso ambiental, sin permiso de ocupación de vía pública y sin permiso de las oficinas de planeación de cada municipio”, dijo Pérez.



Finalizó asegurando que no cederá “un solo milímetro” en su defensa del territorio pues consideró que hay una desinstitucionalización de las normas del país.



MEDELLÍN