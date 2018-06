Aflicción en Aracataca por muerte de bebé y dos mujeres por gas tóxico

La celebración del día del padre terminó en tragedia para una familia en el municipio de Aracataca, Magdalena. Todos eran felices por la fecha especial y por el triunfo de la Selección Colombia, pero un corte repentino del servicio de energía amenazó con apagar el festejo, sin embargo, activaron nuevamente el fluido eléctrico con una planta de energía que más tarde daría lugar a un lamentable desenlace.

El informe de las autoridades dan cuenta de un bebé de siete meses y dos mujeres muertas por intoxicación al inhalar monóxido de carbono emanado por una planta eléctrica que dejaron encendida toda la noche.



El alcalde de Aracataca lamentó lo ocurrido y señaló que se trató de un descuido por parte de los integrantes de una familia residente del barrio El Carmen. “Después del partido se quedaron festejando, pero como la luz se fue, buscaron una planta eléctrica para reactivar el servicio, lamentablemente se quedaron dormidos y el gas que emana la maquina causó la tragedia”, señaló.



Solo hasta el lunes, a eso de la 1:00 de la tarde fue que se conoció de la muerte del bebé y de las dos mujeres. Fue precisamente la madre del menor quien tocó la puerta de la vivienda y al no recibir respuesta, comenzó a buscar la manera de ver hacia adentro de la vivienda y lograr ingresar.



Los gritos desesperados de la mujer desde la calle despertaron a otra de las personas que aunque débil, permanecía con vida. “Haciendo un gran esfuerzo me pasó las llaves por la ventana porque no tenía fuerzas para abrir”, contó la mujer.



En ese momento la madre desesperada ingresó al inmueble confirmando lo que temía. “Mi tío estaba tirado en el piso, los perritos estaban muertos y en el cuarto encontré a mi hijo sin vida y al lado la esposa de mi tío tirada en la cama”, contó la mujer en medio de la tristeza que la embargaba. Ella también pudo ser víctima del gas, pero al tener un viaje en Valledupar no pudo asistir a la celebración.



Los vecinos ayudaron a socorrer a las personas y las trasladaron al puesto de salud del municipio, en donde les confirmaron el deceso de dos mujeres adultas y un bebé. También se informó que un hombre, una mujer y tres menores de 5, 9 y 13 años que dormían en la misma vivienda presentaban afectaciones graves de la salud y debían ser remitidas a un centro asistencial de mayor nivel.



Lo ocurrido a la familia en Aracataca causó consternación entre los habitantes en el municipio. Aseguran además que están cansados de sufrir por el mal servicio que brinda la empresa prestadora de energía.



“Esto es una tragedia de una familia por la luz, nos sentimos indignados”, señaló una residente del barrio donde ocurrió el suceso.

