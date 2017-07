Polémica tras anuncio de beatificación del 'mártir de Armero'

18 de julio 2017 , 10:17 a.m.

La tumba del padre Pedro María Ramírez tiene cientos de visitas. A diario llegan del Huila y de otras partes del país para pedirle todo tipo de milagros. Fieles aseguran, sin titubear, que ha curado enfermedades, ha otorgado premios de loterías y ha ayudado a concretar estudios y trabajos.

El padre fue asesinado a machetazos durante las revueltas provocadas por la muerte del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán. Según registros, el hecho ocurrió el 10 de abril de 1948, luego de que una turba enfurecida lo acusó de proteger a los conservadores.



Su muerte le dejó el título de ‘mártir de Armero’, pero la historia de este hombre se encuentra en medio de una polémica tras el anuncio del Vaticano de ingresarlos a él y a monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve como beatos al santoral de la Iglesia católica.

De acuerdo con Alfenibal Tinoco, presidente de FedeArmero, asociación que reúne a los armeritas sobrevivientes de la tragedia del 13 de noviembre de 1985 que hacen parte de diferentes colectivos en el país, no todos están de acuerdo con la beatificación del párroco.“Estamos en contra porque los armeritas no conocemos de él ninguna obra que favorezca –explica Tinoco–, desde el punto de vista de la fe, a la gente. A él no se le conoció ninguna gestión favorable”.

Lo que cuenta Tinoco, a sus 73 años, es lo que escuchó de sus mayores. Según este hombre, en Armero no todos estaban de acuerdo con la forma de predicar del padre Ramírez. Pero otros ciudadanos aseguran que el ‘mártir de Armero’ sí les ha concedido milagros.



“Mi hermana tenía una niña de 7 años con una enfermedad rara. Tan grave que los médicos no pudieron encontrar lo que tenía, hasta que un día, cansada de las medicinas, decidió visitar, en el municipio de La Plata (lugar donde nació el padre), la tumba del padre y arrodillada con su hija en brazos le dijo: ‘Padre Pedro María, aquí le traigo esta muchachita, la mejora o se la lleva’”.

Museo ubicado en La Plata, Huila, lugar de nacimiento del 'mártir de Armero'. Foto: Cortesía: La Nación

“Luego pasó a la iglesia donde ofreció una novena y, para sorpresa de todos, en cuestión de minutos la niña se paró de la banca donde la había dejado moribunda, constituyéndose en un milagro instantáneo”.



El relato anterior, hecho por Dora María Campo, una ciudadana del municipio de La Plata, en Huila, hace parte de los favores del padre Pedro María Ramírez, cuya ceremonia de beatificación –aunque aún no ha sido confirmada– la realizará el papa Francisco en su visita de septiembre a Colombia.

Los milagros de este sacerdote están consignados en un libro que se guarda celosamente en el museo o Instituto Eclesiástico Pedro María Ramírez, ubicado a un costado del parque principal de La Plata, donde nació el padre en 1899.



El libro tiene cientos de testimonios consignados.



“Le doy gracias por haber curado de cáncer uterino a mi hija y a mi hermana”, dice el ciudadano Efraín Yustez en su testimonio consignado en el libro. Más adelante, se lee el de una mujer que afirma: “Fui diagnosticada de esterilidad permanente y agradezco al padre por haberme dado el favor de tener un hijo”.

Fernando Floriano Carrera, párroco de La Plata, aseguró que estas narraciones son solo una parte de los favores y milagros, a los cuales él describe como situaciones que humanamente no tienen solución “y se ora para que haya sanación”.



“Recuerdo que una señora proveniente del Tolima tenía un hijo que llevaba meses inconsciente y días después de pedirle un milagro al padre, el pequeño despertó sano y salvo”, cuenta el sacerdote y señala que los 80.000 paisanos del padre Pedro María Ramírez celebraron con júbilo el anuncio de su beatificación.



Pero Alfenibal, en nombre de los más de 10.000 miembros de FedeArmero, asegura que “eso lo van a hacer porque era cura y lo mataron, por nada más”.

Un dilema político

La historia cuenta que al padre Ramírez le cortaron la cabeza y jugaron con esta. Al parecer, lo persiguió una turba enfurecida que lo acusaba de tener armas y de proteger a los conservadores.



“El bonete es una especie de gorro de color negro que usaban con frecuencia los sacerdotes para salir a su trabajo pastoral y este que conservamos del padre Pedro María tiene la huella del machetazo que recibió el día del ataque en Armero”, aseguró María Dolores Casanova, quien dirige el Instituto Eclesiástico Pedro María Ramírez, una fundación que ha venido promoviendo la causa de la beatificación y donde se conservan elementos utilizados por el ‘mártir de Armero’.

“Durante sus sermones, él decía que los liberales eran demonios, pecadores, que no tenían alma. Estamos en contra de su beatificación por el hecho de que se diga que es el ‘mártir de Armero’, porque no es mártir, a él lo mataron porque él tenía una misión específica y era defender un partido”, dice Alfenibal.



Según el presidente de FedeArmero, durante sus sermones, este padre llegó a generar odios entre liberales y conservadores.



“Queremos que investiguen más y no vayan a terminar santificándolo, cuando por causa de sus sermones se produjeron muchas muertes de personas en Armero, muchos liberales fueron asesinados por causa de él”.

No obstante, en Armero-Guayabal muchos visitan un pequeño monumento construido en su honor cerca de la iglesia.



Quien más guarda recuerdos es Rosita Ospina Luna, que lo conoció y no se perdía sus misas en las parroquias de Chaparral, Cunday y Fresno, donde también laboró.



“Era buena gente, correcto, un sacerdote servicial, el problema es porque en esa época de tanta violencia se decía que los curas eran godos. En las misas nunca lo escuché ofendiendo a los liberales”, aseveró Rosita.

A la tumba del párroco vienen cientos de personas para pedirle todo tipo de favores. Foto: Juan Carlos Escobar / EL TIEMPO

Pese a estas declaraciones, Alfenibal Tinoco asegura que durante la próxima semana se iniciará la redacción de una carta para enviar al Vaticano, en la que le pedirán a la Iglesia católica investigar mejor la historia del padre Ramírez.



“Queremos enviar un documento al Vaticano para manifestar nuestra inconformidad, no encontramos un ejercicio de ese padre para que sea canonizado”, resalta Tinoco.



Mientras tanto, la gente no deja de llegar a La Plata. Todos quieren pedirle algo al ‘mártir de Armero’, todos necesitan que un familiar se cure o conseguir algo que solo la fe les puede permitir obtener.



“La gente viene a orar, también encienden veladoras y ofrecen misas en acción de gracias a este mártir”, señala el sacerdote Fernando Floriano Carrera.



El padre asegura que desde el anuncio de su beatificación, son cada vez más los fieles que llegan hasta el Huila: “Aquí nadie se quiere perder la ceremonia de beatificación”.





FABIO ARENAS

MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA

Redactores de EL TIEMPO