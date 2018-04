Declaran a Barrancabermeja libre de minas antipersona

06 de abril 2018 , 11:49 a.m.

06 de abril 2018 , 11:49 a.m.

El pasado miércoles, Barrancabermeja, Santander, fue declarado libre de sospechas de minas antipersona. El puerto petrolero recibió en un acto público, en presencia de las autoridades del orden nacional, regional y municipal, el acta que indica que el municipio ya no cuenta con ningún artefacto explosivo que pueda afectar la vida de sus habitantes.

Durante un año, cerca de 300 hombres del Batallón de Desminado Número 3 del Ejército Nacional trabajaron en las 54 veredas y 34 barrios de ese municipio para librar a la población de un drama que dejó, en casi 60 años de conflicto armado colombiano, 10 civiles y 51 uniformados afectados por la violencia de grupos al margen de la ley.

El batallón, en conjunto con la comunidad, logró este proceso de desminado FACEBOOK

TWITTER

"Para el Ejército de Colombia es el cabal cumplimiento de los acuerdos enmarcados dentro del proceso del posacuerdo. El batallón, en conjunto con la comunidad, logró este proceso de desminado y nosotros nos comprometemos a trabajar en cada rincón del país, por liberar a los municipios y regiones más afectados por los grupos al margen de la ley, de todo artefacto explosivos que nos ha dejado la guerra”, dijo Sergio Alberto Tafur García, Comandante de la Quinta Brigada del Ejército.

Asimismo, Francy Álvarez, alcaldesa de Barrancabermeja, indicó que el acto es un logro para el municipio que pone en marcha los trabajos para la restitución de tierras a las familias afectadas por la violencia.



“Resaltamos el trabajo del batallón del desminado por la no existencia de minas antipersonal. Ahora encauzamos el camino para la restitución de tierras y la reconstrucción de sueños, esperanzas y retos en el marco del postconflicto”, insistió Álvarez.

Por tanto, al no haber sospecha de contaminación de artefactos en la zona y luego de la aprobación de las labores de Estudio No Técnico por parte del componente externo de monitoreo de la Organización de Estados Americanos (OEA), y de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersona - Descontamina Colombia, se concluyó que este municipio es libre de sospecha de Minas Antipersonal, convirtiéndose, en la tercera jurisdicción de Santander no contaminada, después de Sabana de Torres y San Vicente de Chucurí.



De acuerdo con Manuel Sorzano, secretario del Interior de Santander, por el ritmo que el departamento ha desarrollado en sus labores de desminado y que trabaja posteriormente en las localidades de El Carmen de Chucurí y Macaravita, se calcula que la región estaría libre de artefactos explosivos para el próximo año.



“Por los avances que se han tenido en el departamento, nuestra meta es entregar a Santander libre de minas en el 2019 y el total de regiones del país para el 2021”, expresó el funcionario.

SANTANDER