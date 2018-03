En Barrancabermeja se realizó plantón por daños en el medio ambiente

En un plantón que se desarrolló hoy en horas de la mañana en la puerta 25 de Agosto de la Refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja, cerca de 100 personas, entre pescadores, campesinos, líderes de la Corporación Yariguíes y estudiantes de la región, exigieron una acción inmediata ante la crisis ambiental generada por el derrame de crudo que se vive hace 26 días y se ha desplazado por Caño Muerto, la quebrada La Lizama y llegó hasta el río Sogamoso, alertando, las aguas del Magdalena.

“Jóvenes de Bucaramanga y Barrancabermeja han hecho una red para convocar personas de otras partes al platón. Ellos estuvieron expresando, pacíficamente, su malestar con lo que viene pasando alrededor de Ecopetrol que está marchitando quebradas, ríos y el primer yacimiento del país que es el Magdalena medio”, expresó Freddy Pulecio, integrante de la Unión Sindical Obrera, (USO).



Por esta razón, ecologistas y jóvenes se reunieron en las instalaciones desde las 5:30 a.m. solicitando a la empresa petrolera, el control de la emergencia, así como respuestas claras a los habitantes del sector que se han visto afectados social y económicamente, pues según Alfredo Varela, director de Cormagdalena, ya son más de 1.300 pescadores perjudicados por la crisis ambiental y a los cuales, ya se les están planteando alternativas que ayuden a mitigar el impacto.



“Somos un grupo de estudiantes que nos reunimos para exigir a Ecopetrol la verdad de la situación, que no afecten más al medio ambiente, la flora y la fauna, que no exploten de esta manera que ha dejado un daño irreparable. Le exigimos también, que atienda a los habitantes de los corregimientos afectados. Que se tomen medidas necesarias y que se actualice el plan de contingencia”, indicó Yesenia Pabón, estudiante de psicología de la Universidad UCC de Barrancabermeja.



Pero este no ha sido el único plantón que se ha organizado respecto al tema ambiental que se registra desde el pasado 2 de marzo, pues hace algunos días un movimiento se instaló frente a las instalaciones del Ministerio de Ambiente para pedir al Ministro Luis Gilberto Murillo, accionar ante la emergencia. El funcionario, en las últimas horas, emitió una misiva al fiscal Néstor Humberto Martínez y al procurador Fernando Carillo, que permita abrir investigaciones penales y disciplinarias por fallas de Ecopetrol.



De acuerdo con esto, Ecopetrol entregaría en las próximas horas, un informe detallado de la calidad del agua, aire, especies afectadas y los perjuicios causados al medio ambiente, tras la emanación de crudo del pozo 158 en el corregimiento La Fortuna.









BUCARAMANGA