Barco embajador de la paz mundial visitó Cartagena

Mientras nueve veleros de guerra y entrenamiento militar, que atracan por estos días en Cartagena, copan la atención de locales y turistas; casi en silencio, la Ciudad Heroica recibió la visita del 'Peace Boat', un barco cuya tripulación recorre los mares del mundo hablando de paz y educación

'El Barco de la Paz', que ancló en el muelle 5 de la terminal cartagenera de cruceros, es es una iniciativa mundial que nació en Japón y que lleva un programa de educación para la paz a todos los puertos del mundo que visita.



En su visita a Cartagena que se llevó a cabo el pasado domingo, la tripulación del barco convocó a una conferencia con tres sobrevivientes de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, quienes le hicieron un llamado a Colombia a ratificar el tratado internacional para la abolición de armas nucleares.



Esta nave es ante todo un espacio neutral y móvil que permite a sus participantes superar fronteras e iniciar vínculos de cooperación y diálogo.



Ante un pequeño grupo de jóvenes cartageneros, Kouji Ueda, Terumi Kuramori y Kaoru Shinagawa narraron los momentos de angustia y dolor vividos tras el ataque nuclear; ellas compartieron un mensaje de esperanza y llamaron a trabajar por un mundo donde no existan armas nucleares.



"“Somos más fuertes que el miedo. La paz no es un discurso de corbata. Es saber estar en consonancia con el otro”, dijo Jeison Pacheco, líder de Cartagena, quien presentó una iniciativa de paz que desarrolla en los barrios humildes.



El encuentro fue iniciativa de La Paz Querida y La Fundación Mi Sangre.



"Si logramos soñar un país diferente y las demás personas en otros lugares también lo hacen, cambiaremos el mundo", expresó Carlos José González, director ejecutivo de La Paz Querida, y pasajero a bordo del Peace Boat desde el puerto de New York.



González Invitó además a los asistentes a trabajar conjuntamente desde diferentes perspectivas para que no se nos desvanezca la paz en Colombia.



"El grupo de jóvenes invitados se adscribieron a la Declaración de Principios para convertirse en Agentes de Cambio por la paz de Colombia. Y así continuar su camino de liderazgo con una visión “glocal”, de lo local a lo global, con redes de trabajo internacionales, y el apoyo y respaldo de este tipo de organizaciones.



