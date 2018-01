Desempleo en el Eje: Pereira con buena nota y Armenia sigue rajada

Entre el buen desempeño de Pereira, las cifras regulares de Manizales y los pésimos resultados de Armenia, se movió el comportamiento del desempleo en el Eje Cafetero durante el 2017.

El Departamento administrativo nacional de estadística (Dane) publicó ayer su más reciente informe de desempleo en 23 ciudades y áreas metropolitanas del país y Pereia es la quinta de estas con la menor tasa de desocupación: 8,2 por ciento, 2,4 puntos porcentuales por debajo del desempleo en el 2016, 10,6 por ciento.



En Manizales hay que mirar el caso con detenimiento, ya que la cifra aumentó con relación al año anterior, pero el número de personas ocupadas también subió. La capital de Caldas pasó de 10,3 a 11,2 por ciento.



Armenia llegó a una tasa de desempleo del 14,3 por ciento durante 2017 ocupando el tercer puesto, que mantiene desde 2016, donde registró 0,5 por ciento más que el año pasado.



Para el coordinador de investigaciones económicas de la Cámara de Comercio de Pereira, Óscar Andrés Jiménez, aunque la tasa de desocupación, en esta ciudad, en el cuarto trimestre completo del 2017 (octubre-diciembre), que fue de 8,2 por ciento, aumentó con respecto a la del trimestre móvil anterior, 7,8 por ciento, “esta sigue siendo una tasa mínima histórica, cifras cercanas al 8 por ciento no se veían desde 1993, la más baja en 25 por ciento”.

Jiménez explicó que esos buenos resultados se deben a dos causas: los ocupados son 309.557, “una cifra que no se había registrado nunca en el Área Metropolitana Pereira, Dosquebradas, La Virginia”, y a que los desocupados, quienes están buscando trabajo, son 27.600, el número más bajo en lo que va de este siglo.



El investigador recalcó que hace apenas 8 años, en el tercer trimestre del 2009, Pereira tuvo el 23,1 por ciento de desempleo, 60 mil desocupados y lideraba la tabla de desempleo en el país.



Hoy Pereira tiene una tasa de desempleo por debajo del promedio nacional y del promedio de las ciudades. Jiménez coincide con el subsecretario de Planeación socioeconómica de la Alcaldía de Pereira, Jhonnier Cardona, en que mientras el desempleo comenzó a subir desde el 2017 en casi todas las ciudades del país, en Pereira sigue bajando. “Pereira y área metropolitana, entre 2016 y 2017, aumentó la ocupación en 11 mil personas”, indicó Cardona.

Aunque el indicador de desempleo aumentó en Manizales, el número de personas ocupadas es mayor al que se registró en 2016. Son unas 190.600, y se generaron más de 3.500 nuevos trabajos. Frente a este indicador la secretaria de TIC y Competitividad, María Magdalena Builes, explicó que el fenómeno se debe al aumento en el número de ciudadanos que están en edad de trabajar.



Además, agregó que la tasa del empleo depende de las variables macroeconómicas del país y no significa que desde la administración se haya descuidado en este tema.



Para Alejandro Barrera Escobar, coordinador de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Manizales, no hay que preocuparse: “Las cifras nos muestran un aumento del desempleo, pero digamos el tema hay que mirarlo con lupa y no es de alarmarse”.

Según Luis Bohórquez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), seccional Quindío, Armenia sigue ocupando esta posición por la crisis que generan los Tratados de Libre Comercio (TLC) y la política internacional que busca acabar con el aparato productivo.



“Con el Ministerio de Trabajo hemos revisado las cifras y sectores como la construcción, hotelería y servicios han crecido pero eso no significa un empleo permanente que mejore las condiciones de vida, sino que son trabajos temporales y tercerizados”, dijo. Y agregó que por estos días de campañas políticas “hay empleos pero en provisionalidad con el político de turno”.



