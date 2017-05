Balance positivo en el Día de la Madre: bajó el número de riñas

Históricamente, el Día de la Madre es uno de los más violentos que se vive en Colombia, pero en este 2017, las cifras de riñas bajaron considerablemente en varias partes del país.

En el Quindío, se registraron 115 riñas durante el domingo pasado. La reducción fue del 39 por ciento en comparación con el año anterior, cuando la Policía atendió 188 peleas.



El comandante de la Policía en Quindío, coronel Ricardo Suárez Laguna, señaló que también se reportaron 2.000 llamadas a la línea 123, de las cuales más de 1.500 “fueron inoficiosas, reportando casos ficticios y haciendo perder tiempo a las patrullas, tiempo que puede ser utilizado en casos reales”.



En ninguno de los 27 municipios de Caldas, por su parte, se presentaron homicidios durante las celebraciones del Día de la Madre este fin de semana. Eso sí, 57 de las 83 llamadas que recibió la línea de emergencias 123 fueron por riñas que, según la Policía, se atendieron oportunamente.

El comandante de la institución en el departamento, coronel Necton Lincoln Borja, dio un “parte de tranquilidad” por medio de un comunicado. Según el uniformado, el “trabajo preventivo y el diálogo directo con la comunidad permitieron tener una reducción en los delitos de mayor impacto”.



La Policía de Ibagué informó que en la celebración del Día de la Madre no se presentaron riñas de consideración. "Fue una celebración tranquila, con casos esporádicos que no dejaron heridos ni muertos", dijo la institución.



No obstante, en el municipio de Espinal fue asesinado Yovani Barragán, quien recibió varios impactos de arma de fuego cuando descansaba en su casa del barrio Villa Catalina.El crimen, sin embargo, no se dio en ningún tipo de celebración o fiesta alusiva a las madres.

En Barranquilla, el Comando de la Policía Metropolitana de la ciudad destacó el buen comportamiento de los residentes de esta ciudad y sus municipios aledaños, pues se reflejó una disminución de delitos como lesiones personales y riñas.



Y es que en el caso de las lesiones personales se logró una importante reducción del 55 por ciento, con 16 casos frente a 29 del año 2016.



Otra de las cifras a destacar es la reducción de las riñas, con un 20 por ciento, que corresponde a 381 casos reportados frente a 476 del año 2016. Así mismo, en diferentes acciones de control y vigilancia se logró la captura de 42 personas por diferentes delitos que estaban afectando la seguridad ciudadana y convivencia pacífica de los residentes de esta ciudad y su área metropolitana. En la capital de Santander, la Policía Metropolitana de Bucaramanga logró la captura de 37 personas vinculadas a la comisión de diferentes delitos, tales como el hurto y el porte de estupefacientes, entre otros.

Durante la jornada festiva se presentaron 338 llamadas de casos de riñas, mientras que en el año 2016 se presentaron 423, generando una reducción del 20 por ciento.



El caso que empañó la celebración se registró en horas de la madrugada del domingo, en una humilde vivienda ubicada en el asentamiento humano Altos de Andina, del municipio de Girón, donde una mujer, de 28 años, fue asesinada por su pareja sentimental, quien posteriormente se quitó la vida.



En Cali, la Policía Metropolitana reportó 4 homicidios el Día de la Madre. En cuanto a lesiones personales, hubo 44 casos, 78 menos que los registrados en el 2016.



Por su parte, la Secretaría de Movilidad de la capital vallecaucana reportó la reducción de homicidios y lesiones personales en accidentes de tránsito. Según esa dependencia, hubo 53 situaciones de daños de vehículos (en el 2016 fueron 67); 37 casos de lesiones frente a 65 del 2016 y 2 decesos frente a 4 del año pasado.



*Con información de los corresponsales